Abrazo a una escuela de Palermo para protestar por el robo de 185 netbooks y destrozos

Foto: Gustavo Amarelle

Foto: Gustavo Amarelle

Foto: Gustavo Amarelle

"Se robaron 185 computadoras, rompieron vidrios de la sala de medios donde hacemos informática y audiovisuales. Por suerte no estaban las cámaras que usan para hacer filmaciones los chicos"

Foto: Gustavo Amarelle

Con carteles de "No a los robos" y "No a la violencia", estudiantes, familias, docentes y directivos de la escuela número 9 "Genaro Berón de Astrada", del barrio porteño de Palermo, realizaron este martes a la mañana un abrazo simbólico al establecimiento para denunciar reiterados casos de destrozos y sustracción de materiales que vienen sufriendo Agarrados de las manos, los alumnos y alumnas y el resto de la comunidad educativaLa directora del colegio, Cecilia Narone, remarcó que a primera hora del lunes, cuando ingresó el personal del turno mañana, "encontró la escuela violentada y con algunas pertenencias que no estaban"."Se robaron 185 computadoras, rompieron vidrios de la sala de medios donde hacemos informática y audiovisuales. Por suerte no estaban las cámaras que usan para hacer filmaciones los chicos", indicó la directora.Narone indicó que en un robo anterior ya habían violentado la puerta y se habían llevado las cámaras."Esta vez rompieron cosas, trabajos de los chicos, libros. El señor de cocina encontró que habían dejado abierta la llave de gas y dejaron alcohol. Esto lo está investigando la policía científica", detalló.