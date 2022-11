Un museo británico devuelve piezas del siglo XIX sustraídas a Nigeria

Foto: museo Horniman

Foto: museo Horniman

El museo, de Londres, inició el lunes la devolución de obras sustraídas por las tropas británicas a Nigeria en el siglo XIX, con lo que se convierte en el primer museo del Reino Unido en tomar oficialmente una medida de este tipo ante país alguno, informó la agencia Europa Press.La centenaria galería de arte, ubicada en el sureste londinense, está reintegrando un total de 72 artículos, tras la ceremonia formal celebrada el lunes en la que se reintegra y transfiere la propiedad total de las obras al Gobierno de Nigeria, de manera incondicional.Horniman Museum and Gardens se convierte así en el primer museo de Reino Unido en tomar oficialmente una medida de este tipo ante país alguno.El jefe de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de Nigeria, Abba Tijani, dijo a la cadena BBC que la cesión de los objetos saqueados hace que éste sea "un gran día", y que espera que "otros museos se sientan alentados por este ejemplo", según el diario The Guardian."Creo que pronto se podría llegar a un acuerdo con el Museo Británico, que posee otras 900 piezas, una gran proporción de objetos de Benín", agregó Tijani.Por su parte, el director del Horniman, Nick Merriman, explicó: "Después de una detallada investigación no cabía duda que habían sido saqueados, había un argumento moral para su devolución"."Creo que ahora estamos viendo un punto de inflexión no solo en torno a la restitución y la repatriación, sino también en la actitud de los museos que reconocen su historia colonial, y eso es mejor historia", agregó.Las obras de arte de Benín (país de África Occidental, de habla francesa) fueron retiradas por la fuerza en 1897, en el marco de una expedición militar británica.El país africano, que limita con Nigeria, reclama las piezas porque considera que "los objetos fueron adquiridos a la fuerza".