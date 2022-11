Koke: "No pensamos si nos va a tocar Brasil, antes está Japón"

🗣️ @Koke6: "Nosotros siempre tenemos clara nuestra manera de jugar, aunque es verdad que según el rival quizás tocamos algún matiz".



➡️ "Uno de nuestros fuertes es nuestra idea y vamos a morir con ella en este Mundial como nos ha dicho @LUISENRIQUE21".

El mediocampista Koke, histórico jugador del Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Simeone, y uno de los más experimentados del seleccionado de España, aseguró este martes que el objetivo del plantel es el próximo partido ante Japón y que no piensan en un eventual cruce con Brasil en el Mundial de Qatar 2022."No estamos pensando qué rival nos tocará en octavos de final, ni en si podemos cruzarnos con Brasil en cuartos de final. Sólo pensamos en nuestro próximo partido ante Japón del jueves, es un equipo ordenado y que juega con mucha energía", analizó Koke.El mediocampista nacido en Madrid hace 30 años y que durante su carrera únicamente vistió la camiseta del Atlético de Madrid (lleva 12 años seguidos siendo titular) fue el elegido para la rueda de prensa de España, líder del Grupo E con 4 puntos, seguido por Japón y Costa Rica con 3, mientras que en el último puesto está Alemania con 1."Para mí España es el mejor equipo, por jugadores e idea de juego, si no lo creyera así no vendría a jugar un Mundial. El entrenador (en alusión al asturiano Luis Enrique) nos hace sentir que todos somos importantes y esto está muy bueno", añadió Koke.En cuanto al nivel de otros países en el Mundial, Koke dio a conocer sus favoritos."Portugal me gusta mucho. Brasil y Francia con Griezmann (su compañero en el Atlético de Madrid) tienen muchísimo nivel y Alemania va a luchar también por el Mundial", analizó Koke.