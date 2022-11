Ricky Martin: el goce, más allá de las formas

Ricky Martin cautivó al público argentino con una propuesta que combinó el pop con la música sinfónica / Foto: Eugenia Neme.

El ex Menudo mostró la sensualidad de su cuerpo y de su vos con clásicos como La Bomba o Livin la vida loca / Foto: Eugenia Neme.

Los efectos visuales enriquecieron el vibrante show del músico puertorriqueño en el Movistar Arena / Foto: Eugenia Neme.

en el inicio de la serie de tres recitales con orquesta sinfónica en el estadio porteño Movistar Arena colmado de fanáticas, que su propuesta excede y burla los aparentes formatos estilísticos para, como siempre y cada vez, instaurar un goce colectivo.el ex Menudo se sumó a la experiencia sinfónica en torno a su música a partir de julio pasado cuando cantó en el Hollywood Bowl junto a la Filarmónica de Los Ángeles bajo la batuta del venezolano Gustavo Dudamel.Tras unas pocas presentaciones más –entre ellas un par en Bogotá, Colombia- el intérprete aterrizó en Buenos Aires para ponerse al frente de una modalidadSi bien es saludable sostener que la música es una sola y no es necesaria convención previa alguna para su disfrute,que cada estilo conlleva.Y, como siempre en estos casos,(en este caso) no quiso perder en pos de crear una suerte de tercer lenguaje sonoro capaz de arriesgarse a una fusión más real y elaborada.Lejos de estas disquisicionesy también de los nueve laderos de su banda (David Cabrera en guitarra y dirección musical, Carlos David Pérez en coros, Tony Escapa en batería, Paulo Stargano en percusión, Alberto Menéndez en piano, Pablo de la Bella en bajo, Gustavo Escobar en trompeta, Lester Perez en trombón y Andrés Vicencio en saxo), el puertorriqueño armó una fiesta de 105 minutos de duración.Tras poco más de dos años y medio de espera (en febrero de 2020 antes de que la pandemia detuviera el mundo llegó al mismo escenario y también a Córdoba con el “Movimiento Tour”),Una devoción como la demostrada porsobre la avenida Corrientes o el más de medio centenar de integrantes del club de fans Tu y Yo (uno de los 20 que existen en Argentina) que casi ocupaban toda la calle Humboldt con sus banderas y remeras con la leyenda Las Fucsias.Al inicioy enseguida incluyó su último sencillo "Ácido Sabor".Apoyado ademásque se solazó con su imagen y que fue capaz de mostrar el dibujo de un corazón sangrante para acompañar "Disparo al corazón", nadie extrañó al Ricky de siempre.“Pasan los años, pasamos por muchas altas, por muchas bajas, pero ustedes,Gracias, gracias, gracias”, saludó en un alto de ese primer segmento.Enseguida y refiriéndose a integrantes de la orquesta pidió “un fuerte aplauso para este talento local, este talento argentino” y sin más develó su juego:pero la vamos a pasar bien se los aseguro. Hemos montado este espectáculo y yo sé que va a dejar mucho en las emociones, aquí tienen lo mejor de mí. Disfrútalo Buenos Aires, disfrútalo”, dijo entre gritos y aplausos.Una combinación de “Vuelo”, “El amor de mi vida” y “Te extraño” dio paso, luego de “Tiburones”,Pero ese clima intimista que incluyó la vieja balada “Vuelve”y que cerró con "La copa de la vida", tema que lo consagró en el Mundial de Francia 98 y para el que aquí incluyó envolverse en una bandera argentina, lo que desató otra explosión de los sentidos.Para el final y a la hora de los bises,otras dos piezas capaces de elevar aún más la temperatura emocional de la sofocante noche.A la propuesta musical de “Ricky Martin Sinfónico” en el Movistar ArenaEn todos los casos y al igual que sucedió en la noche del lunes,Estoy muy agradecido por esta posibilidad que me da la música. A Ricky lo admiro desde siempre. Cuando tocaba en la calle Florida, yo interpretaba canciones de él, así que es hermoso poder participar de sus conciertos”, manifestó a través de un comunicado de prensa y antes de un lucido set de una decena de piezas que incluyó “Ser feliz”, “Primavera”, “Princesa” y “Universo paralelo”, entre más.