De Pedro y Cabandié participaron del encuentro de “BiodiverCiudades de América Latina y el Caribe”

Los ministros del Interior,; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible,; participaron este lunes, en la ciudad de Ushuaia, del encuentro de la red “BiodiverCiudades de América Latina y el Caribe” organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con el apoyo del Instituto Humboldt.El presidente ejecutivo del CAF,, remarcó que la iniciativa está a punto de cumplir un año y surgió en Colombia poco después de asumir su gestión en la entidad.“Nos reunimos al poco tiempo de asumir en el directorio del CAF para ver cómo fortalecíamos el Banco y cómo la entidad asumía una participación más preponderante en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, un rol de paz y de medidas contra el cambio climático. La posición de mayor consenso fue que debíamos trabajar más cerca de los gobiernos locales”, señaló Díaz Granados en la apertura del encuentro, realizado en un hotel de Ushuaia.Agregó que “hemos construido esta red pacientemente y con un propósito: pensamos que nos va a permitir alcanzar más rápidamente los resultados que buscamos"."Como planeta estamos pagando los excesos de los últimos 70 años y hoy no hay ciudad de América Latina que no haya sufrido recientemente por sequía o por inundaciones”, observó el titular del CAF.A su vez, se refirió a la necesidad deporque “muchos problemas se parecen y muchas soluciones comparten principios y valores que pueden ser transmitidos de un lugar a otro”, indicó.En tanto, De Pedro enfatizó que “nuestra región es la que menos contaminó a lo largo de la historia, mientras que los países que manejan los principales bancos internacionales y tienen mayor poder de decisión en los organismos multilaterales son los que aportaron más del 55% de dióxido de carbono y otros agentes contaminantes a un planeta que también exhibe las consecuencias en el lugar donde vivimos”.De Pedro opinó queya que “arriba no llegan las necesidades de nuestras ciudades. Y nuestras necesidades son mucho más básicas. Por ejemplo que llueva, que haya agua y que no haya más incendios”, enumeró.El titular de Interior recordó que la época más restrictiva de la pandemia le sirvió al Gobierno argentino para “repensar una estrategia poblacional”, y por eso se comenzó un plan federal para ayudar a las provincias a retener a su población y atraer a los que ya se hayan ido a vivir a otros sitios.afirmó.De todos modos, insistió en que “debemos convencer” a “las multinacionales y a los organismos multilaterales” de que “necesitamos desarrollarnos sin romper nuestros bosques y sin contaminar nuestros ríos. Queremos cancelar nuestras deudas, pero no a costa de encender un modelo productivo que se lleve puesto al ambiente”, advirtió.El ministro habló también de una “revolución ambiental de nietos y de hijos. Un cambio cultural muy necesario y un mensaje claro: cuiden el mundo que nos van a dejar. Y nosotros somos los responsables de dejar un mundo un poco mejor que el que recibimos”.En tanto, Cabandié expresó: “Hay que hacer encuentros como estos, con gobiernos locales que tienen que tomar decisiones, son la primera ventana para la ciudadanía, los pueblos. Son los primeros que resuelven”.“Esta sinergia que se está construyendo entre alcaldes, prefectos, prefectas, los intendentes e intendentas es muy buena, porque muchas veces logran dar discusiones y movilizar recursos, de esos que escasean, como quizás no lo hacen los países", agregó., abundóCabandié continuó con que lo que “hay que poner en discusión, sobre la mesa” es que no son lo mismo “las emisiones de Latinoamérica y el Caribe que las del hemisferio norte”.Sobre las emisiones de gases de efecto invernadero aseguró: “Los responsables son los que deciden dónde producir, cómo producir, dónde se va a utilizar la energía y cómo se va a distribuir”.También resaltó que regiones como las turberas, el Amazonas o el Parque Chaqueño “tienen que ser compensados por los que destruyeron todo, que son los del hemisferio norte”.El titular de Ambiental a su vez destacó“Cuando hablamos de transición sostenible también hablamos de transición justa y eso es la equidad territorial, las responsabilidades comunes pero diferenciadas”.Sobre lo productivo reiteró que “la agenda ambiental no es antiproductivista”, aunque no se debe producir “como en el siglo XX”.Por su parte, el intendente de Ushuaia y anfitrión del encuentro, Walter Vuoto, agradeció que el CAF “haya dejado de ser un banco que solo piense en el financiamiento y que se dedique a fomentar el desarrollo sostenible de nuestras ciudades, con miras a una construcción planificada y al equilibrio con el ambiente”.El intendente fueguino se refirió a la necesidad de “repensar los roles del gobierno local en un mundo donde el cambio climático es un desafío permanente”.“La idea es que podamos seguir creciendo, encontrando puntos de acuerdo planificando estratégicamente e intercambiando experiencias de gestión”, remarcó Vuoto.La organización del encuentro de “BiodiverCiudades” reveló que en la actualidad, 8 de cada 10 latinoamericanos viven en ciudades y que, sin embargo, “el excesivo crecimiento y la desordenada expansión urbana impacta negativamente en la relación con el medio ambiente”.“Las ciudades son el corazón de la economía global, pero también se han convertido en una de las principales causas del cambio climático poniendo en riesgo la forma de vida de millones de personas y ha provocado un fuerte descenso de la biodiversidad”, diagnosticaron desde el foro de ciudades regional, nacido el año pasado en Barranquilla, Colombia.En su visita a Ushuaia, el ministro de Pedro también participó junto al gobernador Gustavo Melella, el intendente Vuoto y el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, del “Primer Encuentro Patagónico para el Desarrollo Federal de la Economía del Conocimiento y la Industria del Software”.explicaron los organizadores.A su vez, Cabandié también firmó con el CAF un convenio por USD 130 mil para un proyecto vinculado a tierras secas en el NOA, "mejorando el acceso al agua y la aplicación de prácticas de gestión sostenible de la tierra".También firmó un convenio con el intendente Vuoto para la ejecución de una iniciativa de remediación del Cañadón de Las No Me Olvides; y un tercero con el municipio de San Martín, de la provincia de San Juan, parala ejecución del proyecto “Boca del Tigre: Comunidad Rural Sostenible”, con un financiamiento previsto por Ambiente de 36.729.879,70 pesos.