Legisladores del FdT repudiaron los dichos de Luis Juez sobre el pueblo argentino

Luis Juez dio polémicas declaraciones que provocaron la reacción de los legisladores del Frente de Todos

Este es el Senador que quiere Rosatti en el Consejo de la Magistratura para que elija los jueces y juezas que van a tener tu vida en sus manos.

Cree que formás parte de un pueblo de mierda, el que lo eligió como Senador de la Nación. Ese pueblo de mierda se lama Argentina. Lindo. https://t.co/HXs8eZPyyB — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) November 28, 2022

Que el mismo senador, ⁦⁦Luis Juez⁩,que el otro día planteó que la Democracia no le había hecho bien a ningún Argentino ahora diga que somos un “pueblo de Mierda” suena demasiado.



No lo fuimos y no lo somos, tenemos un pasado de grandeza y un futuro lleno de esperanza. pic.twitter.com/uTvEmmPbAJ — Pablo Yedlin (@pyedlin) November 28, 2022

📣Repudio por las expresiones del Senador Luis Juez, q agrede al pueblo argentino y ofendende desde su investidura de Senador de la Nación.

No podemos permitirlo, llamó a los argentinos y a las argentinas "pueblo de mierda", el mismo pueblo q lo votó y le paga el sueldo. pic.twitter.com/rGn1vdZFQd — Ricardo Guerra (@RicardoGuerraLR) November 28, 2022

Legisladores del Frente de Todos (FdT) rechazaron este lunes las declaraciones del senador de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez, quien consideró a los argentinos como "un pueblo de mierda" que es "más feroz" con "los jugadores" del seleccionado argentino de fútbol que con "la dirigencia" política del país.expresó la senadora del Frente de Todos (FdT) por Buenos Airesen su cuenta de Twitter.En esa línea, también criticó la posibilidad de que Juez sea designado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que se encarga de administrar el Poder Judicial y proponer y controlar a jueces nacionales y federales., en referencia a que fue el presidente de la Corte Suprema quien firmó la resolución para que sea Juez quien asuma en ese organismo.En declaraciones a La Nación+,, expresó el senador de JxC y referente del Frente Cívico de Córdoba.La diputada del FdT de Córdoba, enumeró Estévez en diálogo con Télam.En ese sentido, recordó que el senadorde la Ley Micaela."Cuando terminó la capacitación, él a modo de chiste hizo el comentario 'me tengo que ir porque me está llamando mi mujer para comer'", sostuvo la diputada. Estévez catalogó a Juez como alguien con un"Amerita un repudio generalizado de quienes formamos parte de las diferentes expresiones políticas de la democracia en este país", subrayó.Además,"Que el mismo senador, Luis Juez, el que el otro día planteó que la democracia no le había hecho bien a ningún argentino ahora diga que somos un 'pueblo de mierda' suena demasiado", resaltó Yedlin.En la misma sintonía se expresó la senadora del FdT por San Luis"Por eso hoy ocupa una banca en el Senado, desde donde pretende, también, integrar el Consejo de la Magistratura", resaltó Catalfamo en esa misma red social.también criticó las expresiones de Juez al indicar que "agrede y ofende" al pueblo argentino.Sin embargo, estas declaraciones no son los únicas polémicas que rodean al senador de JxC y aspirante al Consejo de la Magistratura., informaron fuentes judiciales.La acusación es analizada por el fiscal del Distrito 1 Turno 3, José Mana, y según consta en la presentación judicial se investiga al funcionario por "amenazas".La mujer denunció que habría sido amenazada por el legislador el martes pasado a la tarde, luego de un entredicho en la esquina de Corro y San Luis, en la capital cordobesa, en cercanías del estudio de abogacía del senador.fueron las palabras que presuntamente le propinó el senador a la mujer denunciante.