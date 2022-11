Harvey Weinstein no testificará en el juicio que enfrenta por violación y agresión sexual

El juicio se reanudó este lunes.

El exproductor de cine Harvey Weinstein , bajo arresto en el centro médico en una cárcel de Los Ángeles, no testificará en el juicio que enfrenta con, según declaró su letradoante el tribunal.Después de un descanso de una semana durante el Día de Acción de Gracias, se reanudó este lunes el juicio en los tribunales de Los Ángeles ante la jueza Lisa B. Lench.El abogado de Weinstein le dijo este lunes por la mañana a la jueza que erapara declarar, tal como tampoco hizo durante el proceso judicial en Nueva York. Su cliente no iba a testificar, tal como ocurrió durante el juicio en Nueva York, consignó el portal especializado Variety.Con dos cargos pendientes en el Reino Unido, donde fue demandado por cargos deque habrían tenido lugar entre julio y agosto de 1996, Weinstein -a través de su abogado- acusa a las víctimas de realizar " acusaciones falsas e indemostrables".Al comienzo del juicio, Werksman sostuvo que aquellas mujeres aceptaron tener interacciones sexuales consensuadas con Weinstein pero que, años después, están avergonzadas y mienten sobre lo que realmente sucedió."Mira a mi cliente" -dijo Werksman señalando a Weinstein- él no es Brad Pitt o George Clooney,sostuvo ante los miembros del tribunal.