Wietenska, defensor polaco: "A Messi no hay que darle un segundo"

Foto: prensa de la selección de Polonia.

El defensor de la selección de Polonia Mateusz Wieteska declaró este lunes a los medios de su país que la clave para ganarle a Argentina es que a Lionel Messi "no darle un segundo", desde la concentración del seleccionado europeo en el Al-Kharitiyath SC.. Encuentro que se remonta al 6 de agosto pasado, cuando París Saint Germain lo goleó 5 a 0 como visitante, con un doblete del crack rosarino."Su ofensiva es impresionante, pero definitivamente estaremos bien preparados para este partido. Y repito, será clave no darle ni un segundo a Messi", explicó Wieteska, suplente en el 0 a 0 ante México y en el 2 a 0 contra Arabia Saudita,Y agregó:Hay que prestar atención a estos aspectos. Puede crear una amenaza en cualquier segundo".Polonia, que salió tercero en Alemania Occidental 1974, está a un paso de romper su maleficio en los últimos Mundiales (desde 1986) y situarse, por fin, en el segundo tramo de la competición, liderado por Robert Lewandowski, el único con un lugar asegurado entre los titulares, pero secundado por otros futbolistas de calidad con peso en reputados clubes europeos.El próximo miércoles enfrentará a Argentina por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022, desde las 16 (hora de nuestro país) en el estadio 974, en Doha.