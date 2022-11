Alfaro: "Todo lo que hicimos hasta ahora no servirá si mañana no nos clasificamos"

Foto: Fernando Gens, enviado especial.

Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, manifestó en la conferencia de prensa previa al duelo clave de este martes ante Senegal por la última fecha del Grupo A del Mundial de Qatar que todo lo que su equipo hizo hasta ahora "no servirá si mañana no nos clasificamos".El DT valoró lo hecho por el grupo hasta el momento, pero sabe que el objetivo grande es pasar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022., definió Alfaro, quien además no dio lugar a las especulaciones sobre el resultado que más le convenga al equipo., afirmó.Al mismo tiempo, se sintió confiado en su equipo e indicó: "Estoy con la tranquilidad y el convencimiento de haber hecho los deberes y ojalá que mañana tengamos el fútbol, el rendimiento, la fortaleza y esa suerte que con respeto a Senegal, que es un gran equipo, nos permita seguir adelante". Y agregó, convencido: "Hasta acá los méritos los hemos acumulado".No obstante, el extécnico de Boca Juniors, Huracán y Arsenal, entre otros, volvió a reiterar su convicción que más allá de los buenos rendimientos en los primeros dos partidos, no tendrán valor si no obtienen el triunfo en el partido que definirá su destino: "Estamos tranquilos y eso no quiere decir que estamos confiados, estamos alertas, pero el estar tranquilo significa estar enfocados, el saber que no compramos el triunfalismo"."Ecuador tiene una manera de jugar más allá de la disposición táctica que puede tener dentro del campo de juego y en nuestra mente esta ir a ganar el partido, no empatar., aseguró ,envalentonado.Alfaro tendrá mañana una cita con la historia. En lo que está siendo, hasta el momento, una gran campaña de Ecuador en Qatar, ya que tiene la gran chance de clasificar a la Tri a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde 2006, cuando lo consiguió de la mano del colombiano Luis Fernando Suárez, hoy entrenador de Costa Rica.Para cumplir ese objetivo, deberá evitar una derrota contra Senegal en la última fecha de la fase de grupos; cualquier otro resultado lo depositará en la siguiente ronda, sin depender de lo que haga Países Bajos ante Qatar, y hasta podría pasar como primero del Grupo A.