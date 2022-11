Para los fiscales, Karen Oviedo envenenó a su pareja y al hijo "mediante un engaño"

Karen Oviedo está siendo juzgada por los dos homicidios. (Foto: Ramiro Gómez)

La mujer llegó a esta instancia detenida e imputada en dos causas caratuladas como "homicidio agravado por el vínculo y haber sido cometido mediante un procedimiento insidioso".

El defensor de la mujer dice que ella no es la responsable de las muertes. (Foto: Ramiro Gómez)

La historia de las dos muertes

Los fiscales del juicio a Karen Oviedo,, con un anticongelante para autos en la localidad mendocina de Guaymallén, dijeron en los alegatos de apertura del debate que la imputada, el cual fue cometido "mediante un engaño oculto y disimulado”, informaron hoy fuentes judiciales.El debate comenzó este lunes a las 11 de la mañana en la sala 15 del Polo Judicial Penal, ubicado en la ciudad de Mendoza, donde un jurado popular definirá si Oviedo (31), es la responsable decon etilenglicol, un anticongelante utilizado para autos en dos hechos ocurridos en 2021 y 2019 respectivamente.El juicio se encuentra a cargo del juez David Gabriel Mangiafico Freire, mientras que el Ministerio Público es representado por los fiscales Claudia Ríos y Fernando Guzzo, y el abogado Oscar Torres es el defensor de la acusada.. Luego de ello, el fiscal Guzzo realizó su alegato de apertura, en el cual narró los hechos ocurridos el 11 de julio del 2019, el día que falleció el niño Elías y señaló que Oviedo fue responsable de causar su muerte y también la de quien fue su pareja, Rolando Aquino, “con el mismo mecanismo”.“Las dos causas de muertes responden al mismo mecanismo y. Su actuar fue mediante un engaño oculto o disimulado. Este fue el método que eligió Karen Oviedo para asesinar a Elías y a Rolando”, indicó en su presentación el fiscal Guzzo.En segundo lugar, la fiscal Ríos ahondó sobre las últimas horas de vida de, y aseguró que Oviedo es “culpable”.“Vamos a probar que el 7 de febrero, en el domicilio donde Karen convivía con Rolando, ella le dio de manera oculta un vaso con etilenglicol, haciéndole creer que le daba una medicación para las manchas de la piel, para intoxicarlo y causarle la muerte. Todo esto lo van a poder observar en el debate y llegar a un veredicto de culpabilidad. Solo así ustedes harán justicia por Rolando Aquino y por Elías Aquino”, apuntó Ríos.En contraposición,y pidió que el veredicto tenga un “razonamiento lógico”.“Se trata de demonizar a mi defendida y santificar al fallecido. Esto no es así. El veredicto debe basarse en pruebas. No en indicios y presunciones. Los hechos no ocurren de la manera en la que el Ministerio Público sostiene”, manifestó.El hecho comenzó a ser investigado cuando, pareja de la imputada, ingresó a una clínica por una intoxicación severa y tras permanecer internado unos días falleció el 9 de ese mes. Tras ello, se le tomó declaración a Oviedo que generó dudas en los investigadores, por lo que se ordenó una serie de pericias.En su declaración la mujer aseguró, en aquel momento, que Aquino estaba tomando un medicamento por un problema en la piel, pero cuando los pesquisas le pidieron que entregue el fármaco ella aseguró que una empleada lo había tirado a la basura.Con estos elementos junto a los resultados de las pericias y declaracionesya que se comprobó que le suministró etilenglicol a su pareja a través de un vaso mezclado con jugo de naranja asegurándole que se trataba de un remedio para el tratamiento de la piel.En este contexto,en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, luego de ir de visita a la casa de su padre y su concubina, en la localidad de Guaymallén.De la investigación y el testimonio de la madre del chico, quien estaba separada de Aquino, puso en duda la muerte al enterarse del envenenamiento y recordó que su hijo solía ir de visita a esa vivienda.La fiscal de Homicidios además de la declaración de la madre del niño sumó las de algunos vecinos y dispuso que se revisara el historial clínico de la víctima y que se perite el teléfono de Oviedo.Los resultados dieron cuenta en el historial médico del niño que el cuadro de su deceso era compatible a la intoxicación por metanol o etilenglicol, lo mismo que su padre.Asimismo dieron cuenta que cuatro días antes de la muerte de Oviedo hijopor lo que la fiscal procedió a la imputación por el delito de "homicidio agravado por procedimiento insidioso".