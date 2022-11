Lionel Messi: "Con Polonia tenemos una prueba fundamental para poder seguir"

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, habló luego del triunfo ante México por 2 a 0 y aseguró que dentro del grupo tienen en la cabeza lo que viene, que "es Polonia y es una prueba fundamental, que depende de ganar para poder seguir".



"Nosotros nos metimos en esta situación después del primer partido", analizó en diálogo con la Televisión Pública.





#lionelmessi thats it messi does it again #fifaworldcup #messi pic.twitter.com/pd2ZDnAt7d