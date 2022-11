"Kun" Aguero y Tini Stoessel estuvieron entre las visitas de la selección

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el entrenamiento (Foto Maximiliano Luna).

El plantel del seleccionado argentino recibió este domingo la visita de familiares y amigos que compartieron un asado por espacio de casi cuatro horas en la concentración de la Universidad de Doha después del triunfo de este sábado sobre México, y entre los asistentes a este encuentro que fue y será habitual después de cada partido, se contó el exdelantero del campeón de América en Brasil 2021, Sergio "Kun" Aguero, y la cantante Tini Stoessel, pareja del volante Rodrigo De Paul.Aguero quería visitar a sus excompañeros de la selección desde hace varios días pero no contaba con la acreditación correspondiente como para ingresar a la Universidad de la capital qatarí, algo que lo tenía bastante molesto, pero después de la derrota ante Arabia Saudita prefirió dejar pasar unos días "para no molestar", según aclaró, y al fin este domingo pudo cumplir con su objetivo.Por su parte Stoessel ya estuvo ayer en el estadio Lusail junto a su padre Alejandro, ataviada con una camiseta del seleccionado argentino, acompañada por su padre Alejandro, para observar el partido en general y en particular acompañar y alentar a De Paul.A diferencia del pospartido con Arabia Saudita, este domingo reunió el buen ánimo entre todos los concurrentes, que pasaron desde parejas, hijos, padres, madres y hermanos, hasta grupos de amigos que terminaron construyendo una velada de auténtica familiaridad para todos los futbolistas, destacándose entre más los 22 visitantes que recibió Ángel Di María y la docena que acompañó a Lautaro Martínez.Esta modalidad se seguirá llevando a cabo, como quedó dicho, después de cada encuentro, con la misión de distender, renovar y fortalecer el ánimo de los capitaneados por Lionel Messi que ahora tendrán que afrontar un duro compromiso frente a Polonía en busca del primer lugar de la clasificación a octavos de final en el Grupo C.