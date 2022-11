Se realizó un encuentro de atletismo adaptado para la población infantil con TEA

(Foto: Leo Vaca).

La segunda edición de atletismo adaptado para la población infantil conse realizó este domingo en la localidad bonaerense de Villa Domínico, organizado por el Equipo de Atletismo de la(Undav) y laEl encuentro se desarrolló de 10.30 a 12.30 en las instalaciones del Complejo Deportivo de Alto Rendimiento, dentro del Parque Domínico, y contó con disciplinas de atletismo adaptado, como lanzamiento de bala, que se realizó con pelota y lanzamiento de jabalinas con caños de PVC, además de carreras en pista, con menores distancias que las convencionales, y una vuelta atlética de 400 metros.La propuesta surgió de la iniciativa de, dos entrenadores de atletismo que forman parte del voluntariado universitario de la Undav y estuvo organizada por el Equipo de Atletismo de la misma universidad y la Agrupación Atlética Osvaldo Suárez, quien fuera un corredor argentino de larga distancia que ganó cuatro medallas de oro en Juegos Panamericanos y falleció en 2018."Soy una de las organizadoras de proyectos de la universidad en la cual trabajamos con asociaciones de autismo de Avellaneda y contamos con el apoyo de otras instituciones como High Fitness, la Red Federal, la escuela de taekwondo y la policía ecológica", indicó a Télam Sadoc.La entrenadora contó que comenzaron a trabajar el proyecto el año pasado, a través de "una convocatoria de voluntarios, tanto dentro como fuera de la universidad y el primer evento lo realizamos en septiembre".En tanto, Soledad Godoy, mamá de dos chicos con autismo, participó junto a un grupo de mujeres que la vienen acompañando hace varios años y se autodefinen como "tías postizas": "ellas me vienen acompañando y apoyando desde el momento del diagnóstico para acá", dijo."Agustín, de 11 años, fue diagnosticado a los tres, e Isidro que tiene 8, a los dos y medio. Desde el nacimiento de Agus tuvimos síntomas que no conocíamos, hasta que un día, en una guardería, vieron estos síntomas y me mandaron a hacer la consulta con el neurólogo", detalló la madre."Con el diagnostico de autismo empezó todo el camino de los tratamientos y a raíz de eso fui trayendo gente conmigo; primero fue Sandra, y mi amiga Flavia fue la segunda. Luego se sumaron Majo y Nadia en todo el camino y el proceso de estos años"Agustín e Isidro "están haciendo deportes los sábados y lunes, a través de la municipalidad que tiene el proyecto de deportes inclusivos y adaptados a todos los pacientes y chicos con discapacidad diferentes"."Ellos van a fútbol y atletismo en el Polideportivo Néstor Kirchner, y en el polideportivo Delfo Cabrera hacen natación inclusiva, con profesores supercomprometidos que les prodigan afecto y cariño. Son un montón de chicos en el grupito de mis hijos haciendo deporte", sostuvoEn el Polideportivo Néstor Kirchner, ubicado en la calle Limay al 1000, se realizan actividades recreativas y competitivas con espacio a la inclusión, destinadas a chicos y chicas con discapacidades como Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y TEA, entre otras.Mientras que en el Polideportivo Municipal Delfo Cabrera, ubicado en la calle Cordero 2245, se pueden realizar las actividades de "pileta inclusiva y adaptada" y "fútbol para ciegos y ciegas".Po su parte, Marcelo Romero, coordinador de deportes de la Undav e integrante de la secretaria de Bienestar Universitario, detalló que "este es uno de los proyecto que lanza la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y se realizan en conjunto con organizaciones civiles, como la agrupación Osvaldo Suárez, padres TEA de Avellaneda y educadores por la inclusión"."De esta manera, podemos llevar un, que no tenía este tipo de eventos" añadió.La apertura de la jornada estuvo a cargo de los músicos Rodrigo Linares y Ernesto Pérez Lisazo, integrantes de Carriego Tango, quienes sumaron a las y los chicos y a sus familias a interpretar y a bailar varios temas populares.Además de música,, donde no solo participaron los niños y niñas, sino también todas las asociaciones y familiares presentes.El evento está reconocido por la Subsecretaría de Fortalecimiento de las Trayectorias Estudiantiles del Ministerio de Educación y por el Departamento de Salud y Actividad Física de la Undav.A su vez, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Avellaneda, Asociación TEA, Red Federal de Avellaneda y High Fitness, entre otros.En el cierre de la jornada se les dio medallas a todas las niñas y niños y se anunció que la tercera edición de Atletismo adaptado para la población infantil con TEA será la "correcaminata" que se realizará en marzo próximo.