Luis Enrique: "Somos líderes del grupo de la muerte"

Luis Enrique, director técnico de España, se quedó este domingo con una sensación "extraña" tras el empate 1-1 ante Alemania por recibir el gol en los minutos finales, pero valoró que su seleccionado es el líder del "grupo de la muerte" del Mundial de Qatar 2022."Es un sensación extraña cuando estás por ganarle a Alemania y si no lo logras, es una pena. Es un momento malo, pero rápidamente tenemos que pensar que estamos arriba en el grupo de la muerte", remarcó Luis Enrique, luego de la igualdad anteAlemania en el duelo de campeones del Mundo en el estadio Al Bayt.Luego de la goleada 7-0 ante Costa Rica del debut, la "Roja" sumó un punto ante Alemania en un partido que también pudo haber perdido, según la opinión del DT, y con otro empate ante Japón clasificará a los octavos de final."El empate nos sirve pero intentaremos ganarle a Japón. No vamos a especular"; aseguró el exDT de Barcelona.La jugada del gol de Álvaro Morata tuvo como partícipe al lateral izquierdo Jordi Alba, uno de los más experimentados de un plantel que tiene 20 de 26 debutantes en Mundiales."La gente se cansa de los veteranos pero Jordi y Sergio Busquets son dos jugadores de altísimo nivel. A 'Bus' hace varios años lo intentan retirar, pero ojalá lo podamos convencer de jugar otro Mundial", deseó.Luis Enrique vivió un "día especial" ya que este domingo cumpliría años su hija Xana, fallecida cuando tenía 9, en 2019, por un cáncer."Fue un día especial sin ninguna duda, pero con mi familia decidimos vivir esto con naturalidad. Es evidente que no la tenemos físicamente, pero nos acordamos de ella todo el tiempo", contó.España, que fue eliminada en la última edición mundialista en Rusia 2018 por el anfitrión, lidera su zona con 4 puntos y el próximo jueves enfrentará a Japón (3), en la última fecha.