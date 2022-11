Vecinos protestaron contra la construcción de un puente de cemento sobre un humedal

(Foto: Alfredo Luna).

(Foto: Alfredo Luna).

(Foto: Alfredo Luna).

(Foto: Alfredo Luna).

Vecinos y agrupaciones ambientalistas de la localidad bonaerense dese reunieron en el humedal del, en repudio al proyecto de construcción de un puente de cemento sobre el área naturalEn la actividad participaron organizaciones ambientalistas y asociaciones civiles comoy elFlavia Affani, integrante de la Asociación Civil Pro Vicente López y organizadora del evento, afirmó a Télam: "No estamos de acuerdo con un proyecto que lo definimos como; dañino porque este arroyo es el único humedal en Vicente López que tiene aguas cristalinas, porque no hay desagües cloacales y hay más de 150 especies de aves, tres especies de tortugas, un montón de flora nativas".Affanni recuerda que no es la primera vez que desde los gobiernos municipales intentan efectuar iniciativas sobre el humedal."En el año 2016 el Círculo de la Policía Federal (CFP) quiso dragar el humedal para crear amarras para embarcaciones de sus socios, pero gracias a la acción vecinal se pudo frenar la obra ilegal", recordó Affanni.Por su parte, Alejandro Benatar, ambientalista de Unidos por el Río y Todes por el Yrigoyen, explicó:Benatar agregó que el humedal "hay una gran diversidad de flora con especies del Delta continental, donde hay muchas especies de matorral ribereño y hay un gran predominio de talares".El ambientalista reconoció que"Una mole de cemento puede generar problemas en el normal escurrimiento de las aguas y provoca un fenómeno que se llama colmatación, es decir que todas las sedimentación que va trayendo el río termine secándose"."También, y que tengas inundaciones, no acá en el arroyo, pero si aguas arriba".Los vecinos que participaron de la actividad entregaban volantes a los visitantes, que miraban con sorpresa que el único puente de metal, pintado de amarillo, verde, azul y rosa, estuviera cerrado con candado desde adentro.Algunos, alertados por la situación, decidieron arriesgarse y treparon sobre la reja e ingresaron al puente cerrado que funciona como vía de conexión entre el municipio del norte bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.Sobre esta situación, Flavia Affanni consideró que es "una contradicción proponer la construcción de un puente si tienes cerrado el único disponible", y agregóAlgunos vecinos alertaron que este proyecto para construir un puente de cemento sobre el humedal no es nuevo, sino que viene siendo impulsado desde CABA desde 2010."La finalidad de un puente de seis metros de ancho es para que circulen autos por acá y transformarlo en algo parecido a lo que pasa en Costa Salguero, que tiene un objetivo netamente inmobiliario", remarcó un vecino que participó de la movilización.Los vecinos también solicitaron la, ubicado a los alrededores del humedal, que había sido construido cuando se produjo el avance del Círculo de la Policía Federal sobre el área natural.A su vez, señalaron que esperan que intervenga el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para evitar que avance este proyecto.Juan Pedro, integrante de la agrupación intervecinal del puerto de Olivos, señaló que la iniciativa "es parte de, sin que importe la calidad de vida de los ciudadanos".Y agregó: "El puente está en perfectas condiciones, no es viejo y tiene todas las condiciones para funcionar perfectamente".La actividad comenzó a las 15, cuando los activistas realizaron intervenciones criticando la iniciativa, leyeron poemas y recorrieron el humedal, para contar la historia de la flora y fauna que habita en el lugar.