Hallaron a un joven con un disparo en la cabeza e investigan si se trató de un secuestro

La Estación Saldías -entre los barrios porteños de Recoleta y Palermo- donde fue encontrado herido el adolescente de 14 años.

Un adolescente de 14 años que fue visto por última vez el pasado viernes fue hallado con un disparo en la cabeza junto a las vías del ferrocarril Belgrano Norte, en el barrio porteño de Palermo, y los investigadores, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales.En tanto, los investigadores analizan una llamada que recibió la familia con un pedido de rescate de una cifra cercana a lospara establecer desde una zona cercana a una cárcel bonaerense.Fuentes policiales y judiciales confirmaron que el adolescente de 14 años –que se reserva su identidad por ser menor de edad-,de hoy sobre el costado de las vías del Ferrocarril Belgrano Norte,El menor de 14 años fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital GutiérrezVoceros judiciales confirmaron a Télam que, sobre el cual aún no se determinó quien era su propietario.cuando su familia denunció que no había llegado al colegio donde cursa el primer año de la secundaria ni había regresado a su hogar.Según precisaron las fuentes, la familia indicó que recibió un llamado por un presunto secuestro extorsivo en el cual le solicitaron una suma cercana a los 80 mil pesos por el rescate del menor.Tras analizar la comunicación, la División Antisecuestros de la Policía Federal Argentina y el fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), establecieron que la misma se realizó en las cercanías de la cárcel bonaerense de la localidad de Florencio Varela, al sur del conurbano. En la comunicación se le solicitó a la familia e, indicaron las fuentes.Los investigadores intentan determinar si el llamado fue realizado por internos de algún penal de la zona –las Unidades 23, 24, 32 y 42 del Servicio Penitenciario Bonaerense-, luego de conocerse la difusión de la búsqueda del adolescente por parte de la familia en las redes sociales.Las llamadas daban en la zona de la localidad de La Capilla, en Florencio Varela”, explicó a Télam un investigador.En tanto, las fuentes señalaron que esta madrugada el padre del menor recibió un llamado de parte de su hijo quien con vos entrecortada le decía que se encontraba “lugar lleno de piedras”.y establecieron el lugar donde se encontraba el adolescente.El fiscal Marquevich se encuentra a la espera de la evolución del menor mientras ordenó una serie de diligencias para establecer si efectivamente fue víctima de un delito.