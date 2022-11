Diego Alonso: "En esta selección no hay jugadores intocables"

Diego Alonso en conferencia de prensa (@Uruguay).

El entrenador de Uruguay, Diego Alonso habló este domingo en conferencia de prensa y expresó que "no hay jugadores intocables" en la previa al partido ante Portugal, en el segundo encuentro por el Grupo H.“No hay jugadores intocables. Creo que en estos 11 meses que he estado como entrenador he dado muestras de que he puesto a los que yo considero”, dijo el técnico sobre la posibilidad de cambios en el conjunto "Charrúa""Siempre analizamos variantes y posibilidades, creo que desde que soy el DT de la selección he dado muestras que cada partido es una historia distinta. Los jugadores siempre tienen oportunidades de participar”, comentó "el Tornado".“Lo que sí garantizo siempre es que pongo a los que veo en mejores condiciones y los que creo que son los más aptos para cumplir ese rol. Mi tarea es poder estar cerca de ellos en el día a día, ver cómo se desarrollan los futbolistas y tomar las decisiones para poderlos colocar”, dijo sobre la conformación del equipo.El entrenador, de 47 años, reconoció que el partido debut ante Corea de Sur no fue el más deseado porque no se consiguió la victoria, pero, a su vez, agregó: “No minimizamos ni despreciamos el objetivo que obtuvimos. No subestimamos al rival ni al resultado”.“Y respecto de lo que pasó cuatro años atrás, la historia es distinta”, declaró tras ser consultado por las similitudes con el partido ante Portugal en el Mundial de Rusia 2018. El técnico explicó que “todos los partidos son historias distintas por más que se enfrenten en la misma competencia".Durante la conferencia también reveló que jugadores como Sebastián Coates y Manuel Ugarte, que actúan en la liga portuguesa, han sido consultados sobre aspectos del juego de esa selección, pero aclaró que eso no constituye una ventaja a la hora de formar parte del equipo inicial.“Los integrantes del seleccionado de Portugal hace tiempo se conocen, juegan juntos, están consustanciados con su entrenador y hace mucho conviven. Es un muy buen equipo. Además de su figura, Cristiano Ronaldo, tiene variabilidad, puede jugar de contra porque posee velocidad y puede dominar con su juego interno, porque es un equipo completo”, afirmó sobre las características de los lusos."Pero lo más importante y lo que vamos a ir a buscar es el resultado. Y para eso necesitamos que el desarrollo del partido sea lo más favorable posible a nosotros”, destacó.La "Celeste", con un punto por el empate 0 a 0 ante Corea del Sur, se juega gran parte de su clasificación a octavos del Mundial Qatar 2022 ante Portugal, que viene de ganarle por 3 a 2 a Ghana, mañana desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Lusailpor, la segunda fecha del Grupo H