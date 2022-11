La FIFA sanciona a Francia porque Mbappé se negó a hablar en conferencia de prensa

Kylian Mbappé, delantero de París Saint Germain, volvió a negarse a declarar a la prensa tras haber sido elegido como el mejor jugador de la victoria del sábado de Francia ante Dinamarca por 2 a 1 y la Federación de su país será sancionada por la FIFA.Mbappé fue elegido como el mejor jugador del partido por el Grupo D del Mundial de Qatar, ya que anotó los dos goles de su equipo en el triunfo por 2 a 1 yEl atacante se negó a declarar ante los periodistas tras el encuentro,por 4 a 1, y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) será sancionada.El futbolista, de 23 años, ya había evitado la zona mixta luego de haber sido elegido MVP en el debut contra Australia, motivo por el cual la FFF recibió una advertencia.Lo cierto es que, tras la victoria sobre Dinamarca, volvió a retirarse del estadio sin realizar declaraciones ante los medios oficiales y los "Galos" serán multados económicamente.El futuro de Mbappé en PSG no está para nada claro y, pensando en los posibles cuestionamientos, se tomó la decisión de no hablar con los medios para no desviar el foco de la selección francesa, primera en clasificarse para los octavos de final de la Copa del Mundo.Francia, líder del Grupo D y ya clasificado para los octavos de final, jugará el próximo miércoles desde las 12 (hora Argentina) ante Túnez, que tiene un sólo punto por la última fecha de la primera ronda.