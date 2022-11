Verthogen tras la derrota: "Es muy frustrante lo de hoy"

Verthogen, duro tras la caída. / Foto: AFP.

El internacional belga Jan Vertonghen se mostró muy crítico con la actuación del equipo, tras la sorprendente derrota ante Marruecos (0-2) en el Mundial de Qatar, y aseguró que se le pasan "muchas cosas" por la cabeza que es "mejor no decir"."Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza y que es mejor no decir, o al menos no fuera de los vestuarios. Es muy frustrante lo de hoy", señaló tras el encuentro el veterano defensor de 35 años que juega en el Anderlecht.Qatar es una de las últimas oportunidades para la mejor generación de futbolistas de Bélgica, dirigida por el español Roberto Martínez. Sin embargo, el equipo belga perdió 7 de sus últimos 19 partidos en todas las competiciones y bajó en forma rotunda su nivel."Creo que no estuvimos bien, nos regalamos mucho, nos hicieron dos goles idénticos, ambos en el primer palo. Ese balón no debe entrar nunca. El primer partido tuvimos suerte, pero en el segundo, no", afirmó.Una derrota ante Croacia en el último partido del Grupo F el próximo jueves los dejará fuera de la Copa del Mundo. "Tenía la sensación de que estábamos en una buena posición, pero no nos metimos en problemas. Tienen mucha calidad arriba", indicó sobre los africanos ., concluyó el defensor belga.