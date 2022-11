Abuelas advirtió que el represor Donda mantendrá un discurso "típico de la dictadura"

Según la querella, existen testigos sobrevivientes que relataron que "fueron torturados por Donda (foto) y el prefecto Azic". (Foto: AFP)

Victoria es hija del hermano menor del represor, José María Laureano Donda, y de María Hilda "Cori" Pérez, ambos secuestrados a fines de marzo de 1977 por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea y trasladados a la Comisaría 3° de Castelar.

"La entrega de los bebés hacia otras personas tienen que ver con borrar cualquier tipo de rastro que permita vincular los secuestros de las madres y los nacimientos con los circuitos represivos", puntualizó la abogada Carolina Villella.



Los abogados querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio oral y público que se le sigue al exmarino Adolfo Miguel Donda por, prevén que el represor negará "cualquier tipo de responsabilidad" frente a los hechos que se le imputan cuando mañana tenga que prestar declaración indagatoria en el proceso que se le sigue."Lo más probable es que mantenga la línea de las declaraciones anteriores, que es negar cualquier tipo de responsabilidad con los hechos", analizó en diálogo con TélamEn la misma línea, su compañero en la querella,, confió a esta agencia que las expectativas ante la indagatoria "son cautas" por parte de la representación legal que integra, debido a queSin embargo, Lovelli reconoció que siempre ante la declaración de represores mantienen "la esperanza de que puedan aportar algo de verdad", aunque coincidió en que Adolfo Donda declarará con "una mera exculpación de lo que se le acusa".El represor será indagado este lunes a partir de las 10 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) número 6 de Comodoro Py, integrado por Ricardo Basilico, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñíguez, y podrá defenderse de la acusación por los delitos de retención y ocultamiento de Victoria Donda.Luego María Hilda Pérez fue llevada en mayo de ese año al centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela Mecánica de la Armada, donde dio a luz en agosto a su hija., y según consta por testimonios de sobrevivientes incorporados en la etapa de instrucción -pero que todavía no declararon frente al TOF número 6-, Donda visitaba a su cuñada cuando estaba secuestrada en 1977. Para Villella, ese elemento constituye una prueba "del poder" de Adolfo Donda dentro del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA."Sin estar formalmente asignado, tenía acceso a las personas detenidas. El exmarino no fue un eslabón más. Integró el núcleo más duro" de ese centro clandestino, indicó Vilella.Por sus delitos como integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada,En las declaraciones que brindó en el marco de esas causas, el represor ya reconoció haber formado parte de ese grupo tareas y haber participado de secuestros. "Si analizamos sus declaraciones anteriores, las condenas y el resto de la prueba que fue incorporada es muy patente el grado de participación que él tuvo en los hechos que se investigaron en la ESMA", analizó la querellante.A la vez, evaluó como, que en las oportunidades donde declaró en la causa por la apropiación de su sobrina "siempre negó los hechos", ya que, según la abogada, "no tiene forma de justificarse".En esa línea, analizó que el represor "tenía un grado tal de involucramiento con las fuerzas de seguridad que le impidió tomar medidas" para poder ayudar a sus familiares."De hecho, todas las actividades que él desarrolló en la ESMA vinculadas a María Hilda dan cuenta que cumplió a rajatabla con", explicó Villella.En la causa Plan Sistemático de Apropiación de Menores se probó el funcionamiento de la maternidad clandestina de la ESMA, que incluía el trasladado de detenidas embarazadas para dar a luz allí y el intento por convencerlas de que sus hijos iban a ser entregados a sus familiares cuando, en realidad, su identidad iba a ser sustraída.Dentro de los testimonios incorporados en la etapa de instrucción hay una sobreviviente que aseguró que el exmarino también le dijo a su cuñada en una de sus visitas que su hija "sería entregada a sus familiares".Adolfo Donda en el juicio por la apropiación de su sobrina.Sin embargo, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo adelantó a Télam que en la etapa de alegatos pedirá que el Tribunal tome en cuenta esa circunstancia para solicitar el monto de la pena."Es tan lesivo lo que hicieron que era muy difícil de anticipar para poder regularlo en el Código Penal, porque la realidad es que uno ni en sus peores pesadillas se puede imaginar una situación así", reflexionó Villella.El juicio que lleva adelante el TOF 6 es el segundo proceso que se realiza por el caso de Victoria Donda, ya que el prefecto Juan Antonio Azic -también integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA- fue condenado en 2012 por la sustracción de Victoria Donda, a quien registró como hija propia con el nombre de Claudia Analía Azic.Villella advirtió que también, lo que señaló como muestra del vínculo entre los represores ya que "la beba no fue entregada a cualquier persona"."En (Adolfo) Donda hay una internalización del Plan Sistemático de represión al punto que le entregó a su sobrina a un compañero del grupo de tareas sin ayudar tampoco a su cuñada ni a su hermano", analizó la abogada.La audiencia de este lunes es la tercera jornada del proceso que inició el pasado 7 de noviembre, con la lectura de las acusaciones al imputado, y continuó el 14 de noviembre con el planteo de las cuestiones preliminares por parte de la defensa, la fiscalía y la querella de Abuelas.La transmisión del juicio se podrá seguir por streaming por la página del Poder Judicial ( youtube.com/watch?v=yixsp8pbtH0 ) y por el sitio de información La Retaguardia ( youtube.com/channel/UCRYqgxVNRz9pbdiHBsH-RAQ ).