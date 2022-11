DT de Bélgica: "Necesitamos estar juntos y reaccionar"

El entrenador de Bélgica, el español Roberto Martínez, aseguró en conferencia de prensa luego de la dura derrota de su equipo ante Marruecos por 2 a 0 que necesitan "estar juntos y reaccionar en el próximo partido".El técnico español además defendió la táctica utilizada para defender la pelota parada por la que Marruecos anotó dos goles, uno de ellos anulado por el VAR:Y agregó: "Es un resultado difícil porque el primer gol marcó mucho el resultado y fue en una situación de pelota parada, después no pudimos poner en marcha nuestro juego, perdimos demasiado la compostura".Sobre las dificultades para anotar, Martínez consideró: "Creo que tuvimos buenos momentos pero no pudimos lograr ocasiones claras, solo tuvimos un par de medias oportunidades y si permites que se conceda ese gol, cambia el juego radicalmente"., cerró Martínez en relación al partido definitorio que jugarán ante Croacia en el final de la etapa clasificatoria.Para dicho partido, el DT podrá contar con Romelu Lukaku, quien jugó los últimos 10 minutos del partido ante Marruecos pese a no estar al cien por ciento de sus chances por una lesión muscular del isquiotibial izquierdo.