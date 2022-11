Cada vez más empresas ofrecen beneficios extras para contratar y retener empleados

Muchas empresas ofrecen trabajo remoto a sus empleados.

Cada vez son más las empresas que ofrecen beneficios no "remunerativos" para contratar a nuevos empleados o fidelizar a quienes se desempeñan en las mismas, entre los que predominan la posibilidad de trabajo remoto o mixto, planes premium de medicina prepaga, capacitación profesional y bonos con descuentos en supermercados y cadenas de electrodomésticos.Si bien el aspecto fundamental sigue siendo la oferta salarial, lo concreto es que los potenciales candidatos a cubrir puestos vacantes -en general en los sectores de mayor demanda- también valoran contar con un trabajo que no solo tenga en cuenta los beneficios remunerativos.Por eso"Actualmente más del 70% de las empresas medianas y grandes optan por la estrategia de ofrecer beneficios extras en sus ofertas para poder captar talento -sobre todo en las búsquedas IT-", dijo Alejandro Servide, director de Professionals,Technologies y RPO de la consultora Randstad Argentina, en diálogo con Télam.Las principales inquietudes de los potenciales candidatos pasa en la actualidad por la modalidad de trabajo y el mecanismo que se empleará para actualizar los salarios., señaló Servide.Roció Heredia, Líder de operaciones y selección de la consultora Capital Humano, agregó que "la pandemia implicó un cambio en el modelo de trabajo y paradigma, trayendo como requisito más fuerte el home office, además de sueldos competentes en el mercado, con ajuste por inflación".En este sentido, ambas empresas especializadas en el reclutamiento y selección de personal coinciden en destacar la importancia de la oferta salarial, y en grado siguiente las propuestas extra remunerativas.Uno de los principales beneficios suele ser ofrecer unaya que, "mejora la calidad de vida de sus empleados y sus familias, el tratamiento a tiempo y acceso a todas las especialidades", dijo Heredia. debido a que esto "se traduce en un ahorro económico que impacta en la salud".Otras herramientas de "atracción" son los, mientras que en posiciones altas suele ofrecerse el pago del estacionamiento o la posibilidad de contar con garage propio en la sede de la empresa.Al contemplar diferentes oportunidades de empleo se suma como factor decisivo "las oportunidades de crecimiento profesional y el acceso a programas de aprendizaje", ya que es considerado una "inversión en el futuro de un empleado para que progrese en la organización", señalaron a Télam desde el área de recursos humanos de la consultora Michael Page.En lo que respecta a las expectativas de los trabajadores, en la actualidad la mayoría busca también que su empleador les ofrezca herramientas de capacitación y desarrollo profesional.En respuesta a esta inquietud, las compañías suelen ofrecer programas de formación externos -mediante acuerdos de descuentos corporativos- o bien, dentro de la firma, por ejemplo, con un programa de mentores.Las consultoras especializadas en recursos humanos también mencionan otro tipo de ventajas que eligen las empresas como los. "lo que permite ir combinando los días feriados con sus días de vacaciones y tener pequeños periodos de descanso en el año", dijo Servide.A lo que se suman períodos de descansos extras -como no trabajar en la semana que va entre la celebración de Navidad y Año Nuevo-, sin que esto impacte en los días de vacaciones.Respecto a los parámetros que toman las empresas, las consultoras afirman que miden previamente estos beneficios "extras", con estudios dentro de la organización.Inclusive, muchas ofrecen servicios para poder evaluar estos elementos que resultan determinantes para los candidatos: "Nosotros utilizamos encuestas anónimas de la empresa, desarrollamos un plan de mejora y mapeo de remuneraciones de la gente que entrevistamos. Últimamente este tipo de servicios está siendo muy solicitado por las pequeñas y medianas empresas", explicaron desde Randstad.Por lo tanto, la retención de empleados se volvió fundamental, sobre todo cuando se trata de puestos relacionados con carreras técnicas (ingeniería, matemáticas, informática, etc.), ya que estos beneficios impactan directamente en el rendimiento y el éxito de la empresa.