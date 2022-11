Residentes mexicanos vivieron el partido con entusiasmo y sin rencores

/ Foto Raúl Ferrari

Residentes mexicanos vivieron con entusiasmo y "sin rencores" el partido que el seleccionado de fútbol de su país disputo y perdió este sábado con el de Argentina, instalados en un bar de comida de ese país del barrio porteño de Palermo.A las 15.55 sonaron los acordes del Himno Nacional Argentino que finalizó entre aplausos para dar paso a la canción patria mexicana que fue cantada de pie y grabada con celulares por los comensales presentes en elEntre el sonar de las vuvuzelas, el plato predilecto fueron los tacos y la bebida más solicitada la cerveza.Las miradas no se despegaban de los televisores dispuestos tanto adentro como en la vereda, donde se fueron aglutinando cada vez más hinchas tanto de México como Argentina con el correr del partido.En el salón interno, decorado por globos estaban sentados Liz Galicia (34) acompañada por su pareja Carlos, ambos mexicanos que viven en la Argentina desde hace 5 años."Es el segundo mundial que vivimos acá en el país. Como mexicanos siempre nos gusta que gane México pero apoyamos a la selección argentina para la copa", expresó Liz.En cuanto al resultado, Carlos indicó que "lo mejor sería un empate", pero si gana "vamos directo al obelisco".Con respecto al pronóstico de lo que le deparará a la selección mexicana en el campeonato, dijeron que se sienten "confiados" de cara al próximo enfrentamiento con Arabia Saudita, el próximo miércoles.Al canto de "México, México, México", y "oleeee", ya se comenzaba a sentir las ansiedades de los espectadores que se encontraban en el patio interno con banderas mexicanas, sentados en el piso o hasta parados en las escaleras, a los que se le entremezclaban algunos hinchas argentinos.Con un vestido celeste y maquillada del mismo tono, estaba sentada Anahi Bangeses (40) de nacionalidad argentina junto a su pareja mexicana Jonathan Gutiérrez (40), que reside en el país desde hace 15 años y vestía la camiseta verde de su selección., aludió el joven."Gane quien gane, es un partido, es un juego. Me gusta estar acá celebrando en un ámbito donde hay mexicanos porque él está lejos de su país y está bueno poder alojarlo de esta forma y acompañarlo. Además me encanta como celebran y su espíritu, por más que me gusta que gane Argentina", remarcó Bangeses.Asimismo, Gutiérrez mencionó que ambos países comparten la pasión por el fútbol y "la fiesta".Casi siendo las 17.30 apareció el primer gol del partido, por Lionel Messi, festejado por los hinchas de la albiceleste sentados en las mesas de la vía pública.Vestido del luchador mexicano conocido como "Rey Misterio", estaba Alan Diaz, periodista mexicano., manifestó Díaz a Télam.Mientras una botella del tequila José Cuervo convertida en florero hacía de centro de mesa, esperando la comida estaba María Gómez, de nacionalidad venezolana pero que acompañó a su amiga mexicana Ivet a mirar el partido."Si México gana o pierde se sale a festejar igual, sin rencores", expresó Ivet que hace 7 años reside en el país y que considera "emocionante" vivir el mundial compitiendo con el seleccionado argentino que consideró que es "el favorito" del campeonato.El segundo gol del seleccionado argentino se festejó y gritó entre los hinchas de la albiceleste que se encontraban en la escalera del patio, mientras que los hinchas mexicanos se agarraban la cabeza al canto de "si se puede" y "canta y no llores".A las 18 finalizó el partido entre aplausos y saludos, con un, con aire de festejo por parte de los hinchas argentinos pero con una esperanza por parte de los residentes mexicanos de cambiar la suerte el próximo miércoles frente a Arabia Saudita.