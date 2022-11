Cámaras y peritajes de teléfonos, las pruebas que aguarda la fiscal del crimen de Eliana

Eliana Pacheco, de 24 años, fue hallada asesinada en un zanjón en la periferia de la ciudad bonaerense de La Plata.

El crimen y hallazgo del cuerpo

La, la joven de 24 años que era intensamente buscada desde el domingo último y que fue hallada asesinada este viernes en un zanjón en la periferia de la ciudad bonaerense de La Plata, aguardaba el relevamiento de las cámaras de seguridad y la pericias de los teléfonos vinculados a la causa, entre otras medidas tendientes a esclarecer el homicidio e identificar al o los autores.Se trata de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de La Plata,y que “por el momento no hay detenidos”.Sobre esto último, indicó que será “una medida que surgirá en función del avance en la investigación”.“Estamos trabajando para agotar todos los elementos recabados hasta el momento, analizando cámaras de seguridad y la recopilación de la información de los teléfonos vinculados a la investigación”, afirmó la fiscal Bravo.Precisamente sobre las cámaras, la funcionaria judicial señaló quedonde se ubicó a la joven y su posible trayecto hacia el lugar donde fue hallada.En cuanto a la investigación de los teléfonos vinculados a Eliana,y que no la buscaran porque estaban “de caravana”.Por último, dijo que profundizarán la búsqueda de más pruebas que “vinculen a la víctima en las zonas identificadas”.El cuerpo de Eliana, madre de dos niños, fue encontrado este viernes alrededor de las 10 entre los pastizales de un zanjón , en una zona que efectivos de la Policía bonaerense con la colaboración de canes adiestrados habían rastrillado el jueves y donde habían encontrado su documento de identidad.Los voceros detallaron que el cuerpo estaba vestido con un pantalón de jean azul, una remera negra y unas zapatillas fucsias, recostado sobre su costado izquierdo y en avanzado estado de descomposición.Al enterarse de la aparición de un cuerpo, lospor parte de una psicóloga de Asistencia a la Víctima, ante el estado de shock que presentaban.La autopsia demandó un trabajo de varias horas por parte de los médicos forenses y finalizó este viernes a la noche cuando se reveló queFuentes policiales aseguraron quey que quedó filmado mientras mantiene una conversación con ella en la puerta de un galpón en el que funciona una feria el domingo último, pasadas las 18, en el cruce de las calles 208 y 52, de la localidad platense de Olmos.Este hombre es un quintero de nacionalidad boliviana que vive a dos cuadras del lugar del hallazgo del cuerpo y los investigadores analizaban la posibilidad de solicitar un allanamiento en su vivienda.Según los investigadores, Pacheco estaba actualmente en pareja con un hombre llamado Maximiliano Videla, quien está preso en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, luego de haber sido detenido por un robo con armas pero dentro del penal quedó implicado en el homicidio de otro interno durante una pelea.Por eso, los investigadores tampoco descartan la hipótesis de una venganza contra Videla por parte de los familiares de ese preso muerto en el penal de Olmos.La mujer era intensamente buscada desde el domingo último, cuando salió de su casa a las 18 y abordó un remise para ir a la feria de 208 y 52, en Olmos.Una hora después, ya no respondió los mensajes de Whatsapp y se apagó su celular.