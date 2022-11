Renard: "Cuidado el que crea que esto se termina acá"

Hervé Renard, entrenador de Arabia Saudita, mostró convicción respecto de que su equipo puede avanzar aún a los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 advirtiéndole a aquellos que creen que la campaña del equipo asiático “se terminó acá”.“Cuidado el que crea que esto se terminó acá. Nos queda un partido y lucharemos por el pasaje a la siguiente ronda”, aseguró el técnico francés, de 54 años,, por la segunda fecha del grupo C del certamen ecuménico.Con esta caída y la sorprendente victoria en el estreno ante Argentina (2-1), el conjunto árabe reúne 3 puntos y todavía mantiene fuertes aspiraciones de clasificarse a una nueva instancia, al asumir el encuentro del martes ante México (un punto), en el estadio Lusail.“Perdimos un partido pero la esperanza y la ilusión la mantenemos intacta”, consideró Renard, quien también se declaró como un entrenador “que no tengo currículum pero sí una manera de trasmitir las cosas”.“Sé que no puedo elegir adónde quiero ir como (Zinedine) Zidane, pero estoy convencido de que puedo formar selecciones de un nivel superior, capaces de llegar a jugar por un título”, refirió Renard.