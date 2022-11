Messi frotó la lámpara una vez más pero el genio fue Enzo Fernández

El abrazo de Enzo Fernández y Messi, los goleadores de Argentina frente a México / Foto Fernando Gens, enviado especial a Qatar

La actuación individual de los jugadores de la Selección

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi , apareció este sábado en un momento clave del partido para destrabar el duro partido contra México y encaminar la primera victoria en el Mundial de Qatar 2022 pero el ingreso de Enzo Fernández le cambió la cara al equipo.A los 35 años y en su quinta Copa del Mundo, Messi marcó su segundo gol en Qatar 2022 pero no fue uno más. Este significó la ruptura de un partido duro y complicado que ponía en riesgo el futuro del equipo en la competencia.Sin embargo, casi a la par de Messi estuvo la figura de Enzo Fernández, quien ingresó en el segundo tiempo y le aportó otra frescura al equipo de Lionel Scaloni.Para cerrar, el ex River Plate y Defensa y Justicia le puso el moño al partido con un golazo de antología Correcto con la salida en los pies durante el primer tiempo. Atajó un buen tiro libre sin dar rebote. En el segundo tiempo no sufrió y tampoco tuvo atajadas.Flojo partido. Impreciso con la pelota y a destiempo en la marca. Fue amonestado por una patada a Gutiérrez y condicionó su presencia en la cancha hasta que salió por Nahuel Molina.El líder de la defensa. Con su experiencia marcó el camino de sus compañeros. Firme de arriba y de abajo en los duelos. Lo más parejo en el primer tiempo cuando tuvo que marcar a los delanteros mexicanos y sólido cuando el rival fue en busca del empate.No tuvo problemas con la marca pero no aportó su habitual salida limpia desde abajo. Por momentos se paró como un lateral izquierdo. Tuvo buenos rechazos y apariciones en la parte final del partido.Se estacionó casi como un extremo por izquierda pero cuando tuvo la posibilidad de tirar centros no lo hizo con precisión. Fue inteligente en el momento de cuidar la ventaja. No gravitó tanto en ataque.Otro preocupante partido del motor del equipo. Perdió muchas pelotas y nunca pudo ser nexo de Messi ni de Di María en el ataque durante la primera etapa. En la segunda parte mejoró y mostró una gran entrega defensiva.Jugó prácticamente como un tercer central para darle salida al equipo. La mayoría de los pases fueron para los costados y no se animó a intentar algo distinto. Fue el primer cambio del equipo.Le costó mucho encontrarse en la posición de interno por izquierda. Cuando se pudo soltar intentó tirar paredes con Messi pero nunca pareció sentirse cómodo en el partido. También fue reemplazado.Con ese zurdazo que puso el 1-0, el crack mundial dejó atrás un partido deslucido e incómodo en el que no había pesado de manera individual y tampoco colectiva. Después del gol creció su figura, fue importante para cuidar el resultado y el estadio se rindió a sus pies una vez más.Estuvo perdido entre los tres centrales de México. Cuando bajó a pivotear perdió pelotas. Solo aportó un cabezazo desviado en todo el primer tiempo. Sorpresivamente fue reemplazado por Julián Álvarez en el segundo tiempo y salió enojado pero el cambio le terminó dando la razón al entrenador.Una actuación de menor a mayor para el héroe del Maracaná. De nuevo arrancó pegado a la banda derecha y alternó buenas y malas pero siempre intentó desnivelar. A diferencia del partido con Arabia, también probó con constantes cambios de banda hacia la izquierda.Entró a los 12 minutos por Guido Rodríguez y le cambió la imagen al equipo. Lúcido con los pases, le dio movilidad a la salida y completó su noche soñada con un golazo inolvidable con un remate con el pie abierto al palo más lejano del arquero.: Reemplazó al amonestado Montiel. Tuvo un remate desviado de primera que pudo haber controlado para decidir mejor. Parejo en defensa para controlar los ataques de México.: Ingresó por Lautaro Martínez y si bien no tuvo ocasiones de gol fue inteligente para moverse por todo el frente del ataque. Con México jugado en ataque protagonizó el inicio de algunos contraataques que pudieron haber sido peligrosos. Sigue siendo la primera variante de ataque.