Argentina le ganó 2-0 a México y se pone en carrera en el Mundial

⚽ Mundial de #Qatar2022



🇦🇷 Argentina 2 🆚 0 México 🇲🇽



"Volvimos a ser lo que somos nosotros". La palabra del capitán argentino, Lionel Messi.pic.twitter.com/0otrI5ZhtS — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 26, 2022

Síntesis

y 42m. Fernández

; 17m. Julián Álvarez por Lautaro Martínez y Nahuel Molina por Montiel (A); 21m. Raúl Jiménez por Álvarez y Uriel Antuna por Vega (M); 24m. Exequiel Palacio por Mac Allister y Cristian Romero por Di María

Argentina, de la angustia a la euforia, venció este sábado a México por 2 a 0 en la segunda fecha del Grupo C y encaminó su clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.El capitán Lionel Messi y el ingresado mediocampista Enzo Fernández , en una noche consagratoria, marcaron los goles a los 19 y 42 minutos del segundo tiempo del partido en el Estadio Lusail, al que asistieron más de 80 mil espectadores.Despejados los fantasmas tras el debut con derrota ante Arabia Saudita (1-2), el vigente campeón de América se posicionó en el segundo lugar de la zona con 3 puntos y definirá su pase a la ronda final el miércoles próximo desde las 16:00 ante el líder Polonia (4) de Robert Lewandowski.y su ubicación final en la zona dependerá del resultado del partido entre México y Arabia Saudita.En caso de ganar la zona evitará en la llave de octavos al campeón mundial Francia, que tiene prácticamente ganado el Grupo D.La felicidad plena de los argentinos por el desenlace en Lusail estuvo precedida por una profunda angustia antes del primer gol del partido y del ingreso de Fernández, el jugador que rescató a un conjunto "albiceleste" de cara pálida en los 60 minutos iniciales.En el primer tiempo, al margen del resultado, queFue un equipo atado, dominado por la presión del fantasma de la eliminación y con dificultades de progreso en el campo rival por una imprecisión llamativa en la gestión de la pelota.El síntoma más claro de ello fue que, al igual que ante los sauditas,, quien terminaba siempre encerrado por el asedio mexicano ejercido en ese sector con Andrés Guardado y el lateral Jesús Gallardo, componente de una línea de cinco.Martino, conocedor de la Selección Argentina, supo jugar con esa responsabilidad a su favor. Armó un dispositivo táctico para esperar y encimó a un Rodrigo De Paul desconocido., nada más que eso, porque en cuanto a situaciones sólo tuvo un tiro libre de Alexis Vega que "Dibu" Martínez descolgó del ángulo derecho.. Jugó muchas veces retrasado y con opciones de descarga en un contexto de jugadores desubicados en la cancha.Di María no encontró espacios para desequilibrar ni por derecha ni por izquierda y, ante la falta de espacios, se redujo a acciones individuales sin trascendencia.Pasados los 30 minutos, las pelotas detenidas que derivaron de tibios avances sobre el campo mexicano representaban una buena noticia hasta su ejecución sin riesgo para el arco de Guillermo Ochoa.Al ex-River no le pesó el partido. Brindó una intensidad distinta en el mediocampo y el equipo se acomodó mejor, también renovado por los ingresos de Julián Álvarez y Nahuel Molina.Pequeños guiños que dieron paso a la liberación de las tensiones, a los 19 minutos, cuandoEl estallido en Lusail fue total,Tras la apertura del marcador, Martino desarmó la línea de 5 defensores con la inclusión de un delantero y Scaloni contestó con la entrada de "Cuti" Romero para ganar solidez en el fondo.Sobre el final, en una jugada corta de tiro de esquina,Argentina cumplió con la obligación de ganar y despejó el panorama en Qatar 2022 mientras espera que la Scaloneta recupere el pulso en su totalidad.Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez, Néstor Araujo, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado y Luis Chávez; Hirving Lozano y Alexis Vega. DT: Gerardo Martino.19m. Messi41m. Erick Gutiérrez por Guardado (M). En el segundo tiempo: 12m. Enzo Fernández por Guido Rodríguez; 27m. Roberto Alvarado por Lozano (M).Araujo, Gutiérrez, Herrera y Alvarado (M). Montiel (A)Daniele Orsato, asistido por sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini.Massimiliano Irrati (Italia).Lusail.88.966 espectadores.