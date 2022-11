La búsqueda de unidad en el FDT en una semana marcada por la muerte de Hebe de Bonafini

Foto: Martin Levicoy.

El pueblo, que siempre recuerda, se unió y lo trajo de vuelta.



El retorno de Perón fue resultado de la lucha incansable por una causa mayor que nos empuja y alienta: la causa del pueblo argentino. Unidos, enfrentemos a los enemigos de la patria.



¡Feliz #DíaDeLaMilitancia! ✌️🇦🇷 pic.twitter.com/w4tbnUVF6j — Alberto Fernández (@alferdez) November 17, 2022

Encuentro de 10 gobernadores de la región del Norte Grande. Foto: Germán Pomar.

Foto: Alfredo Luna.

El Frente de Todos continúa sus intentos por aglutinar a todos los sectores que conforman la coalición, de cara al último año de gestión de Alberto Fernández y con la mirada puesta en las elecciones de 2023, con el convencimiento de que "la unidad no está en juego", en una semana signada por la tristeza por elA pesar de que se esperaba una semana movida para el FdT porque eran los días posteriores al acto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en La Plata y con el presidente Alberto Fernández ya en el país tras su gira por Europa e Indonesia, las aguas en el oficialismo se mantuvieron serenas.Como en otras oportunidades, fue el propio jefe de Estado quien mientras estaba en viaje de regreso al país envió un mensaje de unidad al seno del FdT en el pasado Día de la Militancia."El pueblo, que siempre recuerda, se unió y lo trajo de vuelta. El retorno de Perón fue resultado de la lucha incansable por una causa mayor que nos empuja y alienta: la causa del pueblo argentino. Unidos, enfrentemos a los enemigos de la patria. ¡Feliz #DíaDeLaMilitancia!",Ya en Argentina y recuperado de un "episodio de hipotensión y mareos" que conmovió a la comitiva oficial durante la cumbre del G-20 en Indonesia, un cuadro producido por una "gastritis erosiva con sangrado", Fernández se reunió con los intendentesTras ese encuentro, llegó otro mensaje de unidad por parte de Descalzo, experimentado jefe comunal del oeste del conurbano, quien aseguró que "la unidad del peronismo en el Frente de Todos no está en peligro"."Tanto el Presidente como la vicepresidenta Cristina Fernández lo ratifican. Vamos a trabajar en esa dirección", remarcó el jefe comunal de Ituzaingó.Respecto a una posible candidatura a la reelección, el histórico intendente peronista sostuvo que de "eso no se habló - con el Presidente- y es muy prematuro para hablar de candidaturas".En la misma postura se mostró el, que visitó la provincia de Entre Ríos junto aly evitó hablar de futuras candidaturas porque "este es un año de gestión".Cerca de allí, en Corrientes, el miércoles pasado se llevó a cabo un, de diferentes espacios políticos, que fue encabezada por el jefe de Gabinete Juan Manzur.Fuera de agenda, los mandatarios peronistas esperaban la presencia de Alberto Fernández y, según fuentes provinciales, pretendían insistir obre el futuro de las elecciones primarias abiertas del próximo año, ya que los gobernadores quieren suspenderlas mientras que el Presidente se ha pronunciado a favor de realizarlas.Si bien llegó a especularse con su presencia, la portavoz oficial Gabriela Cerruti explicó que "su ausencia no se debió a su salud, sino que nunca estuvo en agenda participar".En otra muestra de unidad,en la tradicional marcha de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo.Allí, todos los presentes compartieron un momento que mezcló la tristeza por el fallecimiento con el reconocimiento por su lucha por los derechos humanos.Tras tres días de trabajo en la Casa Rosada luego del episodio de salud, Fernández volvió este viernes a participar de un acto y eligió al municipio bonaerense de Pilar para inaugurar el Centro de Desarrollo Infantil 'Juana Azurduy', una visita que marcó su regreso a los eventos públicos.Esto se dio en un contexto especial con motivo dele impacta en un fin de año diferente para un país futbolero como Argentina.La expectativa por volver a ser protagonistas del campeonato tuvo su correlato en una iniciativa comunicacional del Ejecutivo, que realizó un spot publicitario que apela al espíritu futbolero argentino de jugar en equipo y salir adelante ante las adversidades."No hay imposibles cuando jugamos en equipo", dice el eslogan de la campaña institucional de 45 segundos que lanzaron desde Balcarce 50, bajo el título 'Vamos Argentina', apelando a un sentimiento que durante el mes del mundial une a los argentinos más allá de cualquier grieta.El material audiovisual apunta a la unidad de la sociedad argentina y destaca el trabajo en equipo de distintas actividades, en especial a las vinculadas a algunas políticas públicas, como las obras de infraestructuras, salud y viviendas."Allá en Qatar nos representan ellos", dice la voz en off mientras se puede ver imágenes de la Selección y Lionel Messi; y luego advierte: "Pero ojo, que acá también tenemos grandes equipos".La idea de la búsqueda de unidad en el FdT también se ve reflejada en el spot que resalta los equipos de trabajo del personal de salud, los trabajadores de la educación, los obreros de construcción y los científicos, con frases que tienen analogías futboleras.Todo el oficialismo, al igual que la sociedad, vive las últimas horas inmerso en el nerviosismo y la esperanza de que el equipo nacional pueda sacar adelante lo que empezó con un duro resultado sorpresivo frente a Arabia Saudita.