El lanzamiento de Quirós pateó el tablero en la Ciudad y surgen nuevos armados bonaerenses

"No hay ninguna duda de la unidad de JxC" El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO), y el intendente de La Plata, Julio Garro, realizaron este sábado una recorrida por la capital bonaerense donde dialogaron con vecinos y comerciantes del partido y, de cara a las elecciones del año próximo, afirmaron que "no hay ninguna duda respecto de la unidad de Juntos por el Cambio".



Durante el encuentro, los referentes del espacio compartieron este sábado un desayuno con vecinos, quienes hablaron sobre el contexto socioeconómico del país y se refirieron a la inflación y al aumento de la inseguridad como las principales preocupaciones.



"El 6.5% de inflación por mes y el 40% de pobreza son el resumen de cómo está este gobierno. No hay un plan, no hay un rumbo", expresó Rodríguez Larreta tras la actividad, y anticipó: "Acá se necesitan medidas claras por los próximos 20 años. Tiene que haber una política integral, no tres medidas mágicas por un mes".



Por su parte, Garro sostuvo que “para cambiar esta realidad, es fundamental que trabajemos juntos, en equipo y comprometidos", y aseguró que “es momento de construir y generar una convivencia sana y transparente".



En línea con el jefe comunal platense, Larreta ratificó la unidad del espacio: "Es la primera vez desde la vuelta a la democracia que con el peronismo/kirchnerismo en el gobierno, la oposición se ha mantenido unida, y eso es un valor enorme" y dijo que "no hay ninguna duda respecto de la unidad de Juntos por el Cambio".



El itinerario del jefe comunal y su par porteño también incluyó una visita a la República de los Niños en el marco de su 71° aniversario.



En ese marco, destacaron su puesta en valor, la cual incluyó la incorporación de nuevas atracciones y la restauración de los 27 edificios, entre otras acciones clave que lograron consolidar al predio como un parque temático modelo en toda Latinoamérica.

El anuncio del ministro de Salud porteño Fernán Quirós de sumarse a la disputa por una eventual sucesión en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad agitó la ya movida interna del PRO entre macristas y larretistas, en un contexto donde se tejen nuevos armados en el marco de estas pujas en la provincia de Buenos Aires.La irrupción de Quirós en el escenario electoral de la CABA fue leída como la reacción del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta frente al avance del sector macrista del PRO, algo asimilable a un "golpe en la mesa" de quien pretende ser reconocido como el jefe político del distrito., ministro de Gobierno porteño, está anotado hace tiempo en la carrera por suceder a Larreta en 2023 y ya cosechó los respaldos de su primo, el expresidente Mauricio Macri, y de la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, adversaria de Larreta en la carrera por llegar a la Casa Rosada.También está lanzado el radical, quien construyó una muy buena relación con Larreta al ser su socio político en el actual Gobierno de la Ciudad, pero al mismo tiempo tiene el "problema" de ser integrante del radicalismo cuando el jefe de gobierno necesitaba un candidato propio, leal y que fuera del PRO.Estas características las reunía Quirós, sumado al hecho de que en las encuestas de imagen mide muy bien, y es por eso que Larreta lo convenció de que se tirara a la pileta de lanzar una precandidatura, a pesar de que el médico no estaba muy convencido.Hacia el futuro, Larreta seguirá jugando al misterio sin apoyar específicamente a nadie, según adelantaron sus colaboradores.El PRO de la Ciudad también tiene lanzados a, vicepresidente de la Legislatura, y a la ministra de Educación porteña,, que si bien trabaja con el alcalde hace muchos años también tiene buena relación con Mauricio Macri, con quien se fotografió antes del viaje a Qatar del exmandatario, por lo cual algunos larretistas la miran con recelo.En el tablero de Juntos por el Cambio completan la nómina de postulantes el liberaly el economista, de Republicanos.Sobre el distrito porteño, muchos especulan que finalmente el PRO definirá su puja interna acordando un solo precandidato y ese nombre irá a las PASO contra el radical Lousteau.Si no es así, el PRO le estaría "regalando" la Ciudad al radicalismo, ya que en las primarias se impondría Lousteau porque el voto "amarillo" se dividiría entre tres o cuatro postulantes.Pero si bien la CABA atrajo la atención de todo Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires, escenario que observan todos los presidenciables, se tejen nuevas alianzas y formaciones.En pocos días comenzará a funcionar a todo vapor la, en respaldo a la titular del PRO.Allí están manejando los hilos el intendente de Lanús,; el exjefe comunal de San Miguel,, y el exministro de Energía de la gestión de Macri,Los tres son potenciales precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires: De la Torre e Iguacel bancan la postulación presidencial de Bullrich, aunque la exministra de Seguridad y presidenta del partido ya definió que su nombre para competir por la gobernación será el primero.En el caso de Grindetti, el intendente de Lanús apuesta a que sea el propio Mauricio Macri quien compita finalmente por su regreso a la Rosada; si el exmandatario no compite entonces optará por Bullrich.Este armado busca frenar a la "Santilleta", como dentro del PRO bonaerense se conoce el armado de, el hombre que Larreta sueña con ver sentado en el sillón que hoy ocupa Axel Kicillof.El regreso de Macri de Qatar es esperado por muchos para hacer públicas las definiciones, mientras que Larreta, más allá de la movida de Quirós, sigue impasible con su estilo de recorridas programadas, mezclando interior del país y conurbano bonaerense, que lo llevan por estas horas a Salta y La Plata.Estos armados bonaerenses, sin embargo, están supeditados a lo que vaya a ocurrir con la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.De hecho,si van atados a una boleta presidencial.Esto se explica porque casi no hay corte de boleta entre las categorías gobernador y presidente: la gente elige presidente y al gobernador que lo acompañe, en ese orden y no al revés.