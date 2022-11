Recta final en el juicio contra el represor Mario "Churrasco" Sandoval

Juicio a Mario Sandoval: el veredicto podría conocerse los últimos días de diciembre / Foto: Gustavo Amarelle.

"Desde lo personal me siento satisfecho de cumplir con el compromiso contraído con Hernán Abriata en el campo de concentración, en medio de esa situación extrema" Carlos Loza, sobreviviente de la ESMA

Sandoval está acusado del secuestro y desaparición de Abriata como parte del grupo de tareas 3.3.2 que funcionó en la ESMA. Con el final de la dictadura emigró a Francia, país que le otorgó la ciudadanía.

Pedidos de pena

El jueves pasado la querella unificada en la causa que sigue el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 solicitó que el expolicía sea condenado a prisión perpetua como coautor del delito de genocidio.

Piden prisión perpetua para Mario Sandoval como coautor del delito de genocidio / Foto: Gustavo Amarelle.

El alegato de su defensa

"Esperábamos las palabras del imputado en este proceso y nos encontramos, lamentablemente, con la letanía de los cobardes. Sandoval se dedicó a decir 'yo no fui'. No mucho más que eso"

La defensa del expolicía, acusado de delitos de lesa humanidad, brindará su alegato el próximo 7 de diciembre en el marco de la causa, en la que tanto las querellas como la fiscalía solicitaron condenas que van de 20 años a prisión perpetua, a la de unTanto las dúplicas y réplicas como las palabras finales y el veredicto podrían conocerse los últimos días de diciembre, hecho que tras 45 años de impunidadde detención, en un operativo realizado en su vivienda y en el que"Desde lo personal me siento satisfecho de cumplir con el compromiso contraído con él en el campo de concentración, en medio de esa situación extrema. Así mantuvimos viva la lucha por saber qué sucedió con él", manifestó Loza.En diálogo con Télam,"desde lo jurídico constituye ademásporque la dictadura también fue la estigmatización de colectivos militantes en todo el país". Y recordó que "muchos de esos colectivos no eran partidarios sino sociales, yLoza tambiénque se realizó el jueves pasado en la quinta de Don Torcuato, ordenada por el juez federal Ariel Lijo: "Fueron compañeros que estuvieron allí en cautiverio, y creemos que estuvo Hernán en la última semana de noviembre o primera de diciembre del año 1976, cuando fue trasladado allí desde la Esma", rememoró."Luego, lo volvieron a traer a la ESMA y cuando caímos en diciembre, nos encontramos con él. Estuvo con nosotros allí hasta el 5 de enero, cuando lo vimos por última vez", recordó Loza.En tanto, consideró que"ha quedadoque dijo que no era él quien participó del operativo donde secuestraron a Hernán, y también la mentira cuando dijo que conocía de la lucha contra la subversión solo por los diarios"."Incluso, llegó a negar haber conocido la ESMA cuando fue su propia expareja la que declaró que en una oportunidad lo acompañó al lugar a cargar combustible", apuntó.En cuanto a losel sobreviviente puntualizó que "si bien se utilizó la calificación legal de genocidio, el Código Penal no establece una pena específica, y eso es una deuda que tiene el Estado argentino"."Por este motivo, algunas querellas piden 21 años y otras perpetua, porque se entiende que como coautor de genocidio le debe corresponder la pena máxima", añadió y sumó que la Secretaría de Derechos Humanos "hizo hincapié en esto".Sandoval está acusado del secuestro y desaparición de Abriata como parte del grupo de tareas 3.3.2 que funcionó en la ESMA y con el final de la dictadura emigró a Francia, país que le otorgó la ciudadanía y donde llegó a trabajar como consejero del expresidente Nicolás Sarkozy hasta que se lo identificó y se logró la extradición en 2019.El jueves pasado la querella unificada en la causa que sigue el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5Adrián Krmpotic, en representación de la querella que representa a Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, pidió que a Sandoval "y afirmó que "existen varios aspectos respecto a la materialidad de los hechos investigados que han sido acreditados".En tanto, lasrepresentadas por el Centro de Estudio Legales y Sociales (Cels) y la Secretaría de Derechos Humanos, respectivamente.El TOF número 5 está integrado por los jueces Fernando Canero, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, en tanto que el Ministerio Público Fiscal es representado por Leonardo Filippini.Por su parte, Sandoval siguió la audiencia desde la unidad número 34 de Campo de Mayo, donde se encuentra detenido.En el, formulado el pasado 9 de noviembre, Sandoval reiteró que nunca estuvo en ese centro clandestino e insistió en que no es la persona que secuestró al estudiante el 30 de octubre de 1976."Esperábamos las palabras del imputado en este proceso y nos encontramos, lamentablemente, con la letanía de los cobardes., señaló el letrado de las querellas.El abogado dijo también que el detenidoe insistió en que si "cómo habría sucedido que alguien se presentara con su nombre y credencial" de la Policía Federal.Así se refirió a lo sucedido el día del secuestro del joven, cuando uno de los integrantes del grupo represor mostró al padre de la víctima una credencial, dijo ser de Coordinación Federal y se identificó como Mario Sandoval.A su turno, el abogado también de la, se refirió a la calificación legal de los hechos, y en ese marco, solicitó que el expolicía sea "condenado a prisión perpetua como coautor del delito de genocidio".A su tiempo,resaltó la "coincidencia sustancial de los testimonios" de los, que señalaron queAsimismo, consideró que la descripción del procesado que realizó la-quien también estuvo presente la noche del secuestro- fue "muy clara" y enfatizó en que "lo describió con seguridad, dijo que tenía ropa oscura, que probablemente llevaba chaleco antibalas, mencionó pelo castaño, ojos almendrados, nariz larga recta, y peinado al costado".El CELS pidió condenar a Sandoval como, y solicitó "la suma aritmética de ambos tipos de gravedad", que alcanzan los 21 años de prisión.Por su parte, el letrado que representa a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, Alejandro Szczyrek, enmarcó los delitos cometidos contra Abriata dentro del "" de la dictadura y solicitó 20 años de prisión.