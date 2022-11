Pablo Martínez Carignano, con la mira en el Senado: "La Ley de Alcohol Cero aborda un problema de salud pública"

Pablo Martinez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial / Foto: Gustavo Amarelle.

Carignano: "Estamos trabajando en todo el país con las provincias a través del programa de alcoholemia federal" / Foto: Gustavo Amarelle.

Madres de víctimas viales mostraron esperanzas de que el Senado sancione la Ley de Alcohol Cero Madres de víctimas de siniestros viales se mostraron agradecidas por la aprobación del proyecto de Alcohol Cero al volante en la Cámara de Diputados y expresaron su esperanza de que pronto se convierta en ley con la sanción del Senado para que "ninguna otra familia sufra la pérdida de su hijo o hija".



Sabrina Mascare, madre de Emanuel Peralta Luna, quien murió el 10 de julio de 2020 a los 21 años tras ser atropellado por Sebastián Di Pietro quien tenía 1,9 miligramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite de 0,5 que rige actualmente, dijo que "es muy importante" que la iniciativa sea transformada en ley.



"Nosotras, como madres, sabemos lo que es sufrir en vida la pérdida de un hijo o hija, y para que a ninguna otra familia le vuelva a suceder que su hijo no vuelva a su casa", expresó en diálogo con Télam.



"Tenemos que darnos cuenta que la vida vale mucho más que una botella de cerveza o drogas al volante", añadió.



Respecto del proyecto de ley que deberá tratar el Senado, sostuvo que "va a hacer entender que tenemos que respetar la vida por los que hoy ya no están y por los que no queremos que estén en un cajón".



Nelvi Volders, madre de Sofia Oswald, una ciclista que fue atropellada por Eduardo Emilio Farías, un conductor "loco al volante, no alcoholizado", según contó la mujer a Télam, acompaña a familias que perdieron a sus hijos por siniestros en los que los choferes si habían consumido bebidas alcohólicas.



Sofía tenía 26 años cuando murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 126 cuando transitaba por la porteña calle Perú en enero de 2018.



"Su lucha es para que a otros no les pase", apuntó Volders tras mostrar su agradecimiento por la aprobación de la iniciativa en la Cámara baja: "Gracias a los diputados que votaron a favor de esta ley".



A su vez, Viviam Perrrone, madre de Kevin Sedano, el joven que fue atropellado en 2002 por Eduardo Sukiassian quien manejaba con exceso de velocidad y pasó el semáforo en rojo sobre la avenida Del Libertador en la localidad bonaerense de Vicente López, afirmó que la media sanción del proyecto "es un pequeño gran paso que nos interpela".



"Porque es lógico que para conducir quien está detrás del volante necesite tener atentos todos sus sentidos y si el alcohol disminuye esta atención y puede causar la muerte y lesiones, ¿por qué no evitar el alcohol al volante?", dijo Perrone a Télam.



La mujer se refirió también a productores que manifestaron su descontento con la normativa por su eventual impacto en el consumo de bebidas alcohólicas.



"Que no se preocupen los del sector vitivinícola que no van a perder dinero y en pocos años nos van a agradecer que les cuidamos a sus hijos e hijas", concluyó Perrone.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, aseguró que el proyecto de ley de Alcohol Cero al volante aprobado esta semana por la Cámara de Diputados y girado al Senado aborda un "problema de salud pública" y dijo que La iniciativa se aprobó el jueves pasado en Diputados con 195 votos afirmativos, 19 en contra y cuatro abstenciones , estas dos últimas expresiones provenientes mayoritariamente de diputados de provincias con actividad vitivinícola.Ante este paso tan esperado por, Martínez Carignano dialogó con Télam sobre la aplicación de la norma que espera sancione el Senado antes de fin de año, frente a la resistencia de algunos sectores productivos.-Uno tiene que pensar y legislar en el contexto de su pueblo, como planteaba Juan Domingo Perón, en la evolución histórica y de las normas locales. No me importa lo que hace un japonés o un sueco, sino que en Argentina el alcohol está presente en 1 de cada 4 muertes por siniestros viales y que en las once provincias argentinas que tienen la ley de Alcohol Cero junto con grandes ciudades como Posadas, Santa Fe, Rosario y Mar del Plata, hay menos siniestros viales y el consumo de alcohol no se ha visto afectado.-Nadie está en contra de que se tome vino. Sí estamos en contra de que se consuma alcohol y después se maneje porque eso produce muertes. El sector va a convivir como lo hizo la gastronomía con la prohibición de fumar en espacios cerrados.Los sectores gastronómicos pensaban que era el fin del mundo con la aprobación de la Ley Antitabaco y diez años después nadie prendería un cigarrillo en un restaurante. No por miedo a un control o a una sanción, que no la hay, sino porque no se hace porque estoy afectando al otro y eso está internalizado. Con esto, va a pasar absolutamente lo mismo. (Se trata de la 26687 promulgada el 13 de junio de 2011 que legisla sobre la publicidad, promoción y consumo de productos relacionados con el tabaco y contempla la prohibición de fumar en espacios cerrados).-Quienes no estuvieron de acuerdo perdieron 195 contra 19. Yo estoy convencido que con creatividad se puede implementar un transfer entre hoteles y bodegas, generar la figura de conductor responsable o un sistema de transporte público, taxis o aplicaciones al servicio de esto, incluso incluyéndolo en las tarifas, si ese es el punto. Porque esto es un problema de todos, de salud pública.La propia cámara vitivinícola de Uruguay expresó que desde 2017 para acá el consumo de alcohol no disminuyó y, al mismo tiempo, el sistema de salud uruguayo reconoció una merma en promedio del 30% anual en siniestros viales con fallecidos producto del alcohol.-Estamos trabajando en todo el país con las provincias a través del programa de alcoholemia federal y hacemos miles de controles al mes con las policías provinciales y con las fuerzas federales, como la Gendarmería.Ya hay once provincias que tienen la ley Alcohol Cero y la idea es trabajar de modo coordinado. Salvo Mendoza, donde algunos legisladores manifestaron que el gobernador le daría la derecha al sector vitivinícola y que no operaría en las rutas provinciales, tendrá vigencia en las vías nacionales desde el momento de su promulgación y se podrá controlar perfectamente con las fuerzas federales.De todas formas, confiamos en esta ley que tiene tanto consenso social, que no es una norma del oficialismo, sino de toda la sociedad y de todos los partidos políticos. Por eso, entendemos que va a primar la cordura, la visión de un país normal y que no va a haber rechazos locales en su puesta en práctica.-Pueden no adherir en lo que tiene que ver con la potestad del tránsito, por ejemplo de sus rutas provinciales, pero hoy todas las provincias están adheridas a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y sus modificaciones posteriores, con lo cual me resulta poco probable que alguien levante la mano y diga "yo quiero que acá se siga permitiendo tomar alcohol y después manejar"´.No creo que le pifien tanto en términos de previsión de futuro y se enfrenten a las organizaciones de víctimas, la evidencia científica y se pongan de espaldas de la voluntad popular.-Cada provincia establece la penalización que desee, por supuesto que la sanción tiene que ser firme, pero el sistema contravencional también depende de cada provincia.-Es el premio a la persistencia de más de 20 años de lucha de familiares de las víctimas, quienes encontraron el momento para avanzar con el apoyo del Gobierno Nacional.Se trata de una ley transversal a todos los partidos políticos y desde la ANSV estamos muy agradecidos por la labor legislativa y esperamos que antes de fin de año esté aprobada (por el Senado), porque es una norma que busca un país con muchos menos muertos y heridos en las rutas.