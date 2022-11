Rusia planea prohibir la venta de petróleo a los países que le coloquen un tope a su precio

Vladimir Putin advirtió que no exportarán energía a los países que impongan un techo al precio / Foto: AFP.

Un límite al precio de compra permitiría reducir los ingresos que recibe Rusia por vender petróleo, una fuente de financiamiento para sus fuerzas armadas en el marco del conflicto con Ucrania.

Rusia es el segundo productor mundial de petróleo.

El Gobierno de Rusia se encuentra redactando unvender petróleo a cualquier nación que coloque un techo al precio de compra.El decreto, según indicó una fuente cercana al Kremlin a la agencia de noticias Bloomberg.La medida por parte de Rusia –el segundo productor mundial de petróleo- sería una respuesta directa a los países aliados nucleados en la Unión Europea (UE) y el G7, que se encuentran discutiendo una iniciativa de esa índole., una fen el marco del conflicto con Ucrania, y al mismo tiempo,ya que, de lo contrario, podría producirse un fuerte incremento en el valor internacional de este commodity, y añadir más fuego a una inflación que en Europa y Estados Unidos se sitúa a niveles récord.La iniciativa prohibiría a todas las empresas proveer servicios –incluida, por ejemplo, la embarcación y los seguros- a los envíos de petróleo ruso en cualquier parte del mundo, salvo si el mismo es vendido por debajo del techo.yay el objetivo ahora es que se sumen más países a la medida para que surta mayor efecto, incluidos grandes consumidores como China e India.Sin embargo,, las negociaciones entre los países del bloque llegaron a un impasse ayer, luego de queAlgunos miembros, como los de la región báltica y Polonia, rechazan la propuesta de fijar el precio en US$ 65 el barril pues, en efecto, se situaría por arriba de los US$ 63 en los que se comercializa actualmente el petróleo ruso, y permitirá mantener prácticamente inalteradas las ganancias de Rusia.Actualmentepara Rusia se sitúaEl dialogo en la UE continuará este lunes, y, la propuesta del tope cen el caso de las embarcaciones de petróleo, y el 5 de febrero para los productos derivados como el diésel.-que permitiría seguir comercializando productos por debajo de dicho valor-, la prohibiciónEl presidente ruso, Vladimir Putin, y otros funcionarios del Kremlin ya advirtieron en las últimas semanas queSegún indicó esta semanaen el caso de establecerse un techo Rusia simplementeEl tope llevará a una caída en las inversiones y a “un déficit potencial en la oferta de petróleo”, advirtió Novak.Algunos analistas dudan del efecto de la medida pues China, India y Turquía se perfilan actualmente como los principales destinos de las exportaciones rusas y, hasta el momento, no han mostrado intención de sumarse al tope.