Consumidores coinciden en la necesidad de conocer costos y stocks para evitar especulación

Los consumidores tendrán una nueva herramienta para poder controlar la dispersión de precios y la falta de productos en las góndolas..

Comenzó a funcionar el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, una herramienta que permitirá verificar las estructuras de costos de las diferentes cadenas de valor en la formación de precios. https://t.co/iLp2Y157Xq — Secretaría de Comercio (@ComercioArg) November 23, 2022

"La verdad es que siempre encontramos algunas excusas o argumentos como el dólar, la guerra en Ucrania o la sequía, cosa que es real, pero el problema lo tienen los consumidores que tienen que ir todos los días a comprar productos" Ricardo Julio Espinosa

Hoy, junto a representantes de organismos nacionales, empresas, sindicatos, universidades y asociaciones de consumidores mantuvimos la primera reunión del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. pic.twitter.com/bJMf0ixPZE — Matias Tombolini (@matiastombolini) November 23, 2022

"El Observatorio no va a solucionar los problemas de inflación, sino que la va a morigerar" Osvaldo Héctor Bassano

Asociaciones de consumidores coincidieron en resaltardebido a que permitirá analizar la cadena de valor de cada uno de los productos que interviene en la formación de precios.El martes último la Secretaría de Comercio, encabezada por Matías Tombolini, presentó ante asociaciones, ministerios y sindicatos ese órgano, cuyo objetivoporque tiene como misión generar informes sobre la cuestión económica de las empresas y sobre si existe o no distorsión en los precios", dijo en diálogo con Télam el presidente de la Asociación Defensa Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Alberto Bussetti.Respecto de la formación de los precios, sostuvo que ely se generó en la "década de los '90, cuando se modificó la cadena de distribución", y que hasta esa década "las fábricas, Terrabusi, Bagley, Molino y Federal llegaban al comercio de forma directa"."Ese proceso se vio interrumpido, que absorbieron a las empresas antes mencionadas conformándose en oligopolios", explicó.Los productos que más aumentaron en los últimos meses fueronafirmó., luego produce un informe que es entregado al secretario de Comercio, "quien tiene que tomar la medida en función de la realidad que le está mostrando el Observatorio", indicó el presidente de Deuco.La solicitud de información de costos y cantidades a las empresas productoras y comercializadoras por parte del ObservatorioEn ese mismo sentido, el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Acuda), Ricardo Julio Espinosa, sostuvo que desde su espacio, y que en "los últimos tres meses los aumentos fueron muy pronunciados"."La verdad es que siempre encontramos algunas excusas o argumentos como el dólar, la guerra en Ucrania o la sequía, cosa que es real,agregó.y fija que el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios tiene que estar compuesto por representantes de distintos ministerios, el Poder Ejecutivo, asuntos agrarios y tres asociaciones de consumidores.Por su parte, el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) , Osvaldo Héctor Bassano, subrayó que este ObservatorioLa ley que creó el ObservatorioEl índice de precios al consumidormensual destacándose el alza de precios de las verduras, tubérculos y legumbres; y frutas, según informó el Indec.Bassano, al respecto de la inflación, dijo quey esto se vio acentuado de 2015 a 2019, cuando terminó de concentrarse en grandes monopolios".Además, el presidente de Adduc dijo que el Observatorio no solamente va a estudiar costos subyacentes, sino tambiénque es utilizado de forma "especulativa para incrementar precios"."El Observatorio no va a solucionar los problemas de inflación,, dijo.Respecto de las cadenas de valor productiva, sostuvo quey que no es solamente "el costo laboral" que en última instancia seria el "ultimo problema de la cadena de valor" en la formación de los precios.En la última reunión fueron elegidas tres asociaciones de consumidores, como marca la ley del Observatorio en representación de las entidades, y son