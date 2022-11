Otorgaron prisión domiciliaria a 'La china', presa por una "emergencia obstétrica"

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 30 de CABA otorgó este viernes el arresto domiciliario de la mujer / Captura Street View

Última audiencia el lunes próximo

¿Por qué está imputada?

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 30 de la Ciudad de Buenos Aires, otorgó este viernes el arresto domiciliario a la mujer de 43 años, apodada "La china", quien cumplía prisión preventiva en el penal de Ezeiza acusada de homicidio agravado por el vínculo tras sufrir una "emergencia obstétrica".El pedido había sido formulado por el, y avalado por la Fiscalía, quien alegó "la situación familiar" de la acusada y que es "inmigrante y no tienen otros familiares en el país".Por otro lado, en la audiencia de debate,"Destacó que su, y lamentablemente su papá biológico no está, debiendo su pareja cumplir la función de padre hace muchos años", precisó su abogado.Marano dijo a Télam que "se elaboraron dos informes, uno socio-ambiental y otro técnico con resultado positivo. La fiscal no se opuso y dio lugar al pedido de arresto domiciliario mediante la previa implementación de una Unidad de Monitoreo Ambulatorio o GPS".Al respecto, este viernes-a las 18.30 horas- le colocaron lay a las 20.30 se realizó el traslado a su domicilio.En tanto, según comentó Marano, "el lunes próximo se realizará la última audiencia con la declaración de 20 testigos, entre ellos una psicóloga del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y una perito de parte que es una médica".Luego, se pronunciarán los alegatos de las partes y la acusada podrá pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal a cargo de los jueces Luis María Rizzi, Guillermo Enrique Friele y Marcela Mónica Rodríguez, que luego deberá emitir su veredicto., precisó Marano., subrayó el abogado."Estas cuestiones tienen que tener un abordaje desde el Ministerio de Salud y de una educación sexual específica", concluyó.El hecho que se le imputa a "La china" -oriunda de Venezuela- ocurrió elcuando, tras una, en el cual expulsó un feto, el cordón umbilical y la placenta.Según ella misma explicó en una carta escrita en su celda del Complejo Penitenciario de Ezeiza,en su país natal.La mujer depositó los restos con sangre envueltos en una manta en un contenedor de basura cercano a su casa en la zona del centro porteño, tras lo cual fue identificada y detenida.