"Las hermanas de Diego": una visita a la vida familiar e íntima de Maradona

El documental ofrece una nueva mirada sobre su figura con la guía narrativa a cargo de sus cinco hermanas / Foto: José Fernández

"Las hermanas de Diego", producción documental en la queastro del fútbol argentino, podrá verse este viernes a las 21 de manera exclusiva en la señal de noticias premium DNews y en la plataforma de streaming DirecTV GO, a dos años de la partida de su protagonista.El especial, que también será estrenado en ocasión de la primera Copa Mundial de Fútbol que se lleva a cabo tras la muerte del 10, fue realizado y filmado en distintas locaciones claves en la, desde su primer y humilde hogar en la localidad bonaerense de Villa Fiorito y el club Argentinos Juniors hasta las casas que compró y en las que vivió en los barrios porteños de La Paternal y Villa Devoto.A lo largo de una hora, el documental busca ofrecer una nueva mirada sobre su figura con la participación y la guía narrativa a cargo de sus cinco hermanas: Kity, Ana, Mary, Lili y Cali, quienes a través de un recorrido por aquellos puntos fundamentales de la historia de Diego reconstruyen cómo se forjó su carácter y su especial personalidad, no exenta de claroscuros, desde su paso por Cebollitas hasta lo más alto de su carrera con la obtención del Mundial de México 1986, entre otros.De cara a su lanzamiento, Leo Flores, vicepresidente del área de Contenido Propio de Vrio (la compañía que aglutina DirecTV, DirecTV GO y la brasileña Sky), comentó en diálogo con Télam y otros medios de la región que "Las hermanas de Diego" es "un homenaje hecho en primera persona por ellas", y que la conjunción del aniversario de su fallecimiento y el actual campeonato en Qatar se tomó "como un hecho noticioso que se cruza con el entretenimiento y el sentimiento" para celebrar "de una manera diferente al ídolo máximo de la Argentina y a quien fue un astro del fútbol a nivel global"."Juntamos a sus hermanas para que ellas pudieran hablar sin intermediarios e ilustrar la vida de Diego. Lo que vamos a poner en pantalla es un pasaje por la vida de Maradona contado por ellas, en los escenarios donde vivieron toda la vida junto a él. Eso permitió registrar situaciones muy reales, descontracturadas y apoyadas en material de fotos y videos exclusivos", agregó Flores.Por su parte, el director de Contenidos de la empresa, Raúl Slonimsky, explicó que "el documental está planteado con una mirada distinta a todo lo que se vio hasta ahora sobre Maradona", porque, adelantó el ejecutivo.DNews, el canal de noticias latinoamericanas para la región, puede hallarse en el canal 700 del servicio de DirecTV y en el 1700 de su versión HD.