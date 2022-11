Economía

25-11-2022 18:08 - desarrollo tecnológico

Llegó el equipamiento para la primera planta de baterías de litio de Latinoamérica

El proyecto denominado UniLib requirió una inversión total de US$ 7 millones, de los cuales US$ 5,5 millones corresponden a la obra civil, maquinaria y producción de materiales y US$ 1 millón a los laboratorios y planta piloto adquiridos oportunamente por Y-TEC.