Gustavo Alfaro: "Treinta años me llevó el recorrido de Rafaela a Qatar"

Foto: Fernando Gens, enviado especial a Qatar.

El DT de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, recordó sus orígenes en la ciudad santafesina de Rafaela y repasó los "30 años" de recorrido en su trayectoria hasta Qatar 2022, en el que puso a su equipo a un empate de igualar su mejor actuación histórica en la Copa del Mundo de la FIFA."Voy a hablar como 'Lechuga', ese joven de Rafaela, una ciudad más automovilística que futbolera. Vengo del interior del interior, tuve un sueño y luché por él. Nunca permitan que alguien les diga que no se puede luchar por un sueño", expresó Alfaro con sensibilidad en la conferencia de prensa posterior al empate con Países Bajos (1-1).El argentino se enorgulleció cuando los cronistas le reconocieron el mérito de haber ganado la batalla táctica contra un DT del prestigio del neerlandés Louis Van Gaal. "Les dije a mis jugadores que hoy no me importaba tanto el resultado.", contó.Alfaro consideró que Ecuador "no ganó el partido por pecados de juventud" de un plantel que "no tiene la cantidad de batallas disputadas" en una competencia como el Mundial, salvo el capitán Enner Valencia., el martes próximo, y de esa forma igualaría la mejor presentación que registra en Alemania 2006."Podremos clasificar o quedar afuera pero nada de lo que pueda suceder en el partido con Senegal me cambiará la percepción de lo realizado por todos estos chicos de la selección de Ecuador", reconoció.Alfaro admitió que tiene "un conflicto de intereses" en el partido que Argentina jugará mañana ante México por el Grupo C, decisivo para el futuro de ambos en la Copa del Mundo.Sinceramente me gustaría que tanto Argentina como México puedan seguir en la competencia ", cerró.