Tres grupos de amigos decidieron convivir durante un mes y vivir "la locura del Mundial"

Los seis amigos de Capilla del Monte filmarán su Experiencia en un documental sobre el mundial.

Templo Manija, en Capilla

Francisco Hernández Piotti y Santiago Roldán, junto a otros cuatro amigos en Córdoba.

En San Isidro

Grupos de amigos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdobay se fueron a convivir durante un mes para ver juntos los partidos del Mundial de Qatar y vivir "la locura mundialista" con "La "Casa del Mundial", en la localidad bonaerense de Olivos, y el "Templo Manija", en la "mística" Capilla del Monte, en Córdoba, son los nombres de las sedes oficiales en las que estos amigos decidieron concentrar para vivir una nueva edición del mundial.En ambos casos, la idea surgió hace ya un año, motivados por la idea de que probablemente sea para ellos, que"Para nosotros el fútbol es una gran parte de nuestra vida. Somos fanáticos del fútbol y vivirlo todos juntos es algo único que no se va a repetir", sostuvieron en diálogo con TélamLa adhesión del resto del grupo de amigos fue "automática", motorizados por lo inédito de que "Durante los meses previos idearon distintas opciones para ser parte de esta "locura mundialista":para quienes se suman a la experiencia completa durante un mes, y lospara compartir únicamente los partidos del seleccionado argentino y los fines de semana.Para que las cosas funcionen durante un mes de convivencia, el grupoestán los de Economía, Alimentación, Bebidas, Limpieza y Orden, Apuestas, Selección argentina, y Entretenimiento.El dees el encargado dey que se dedicó a la confección de las banderas y comprar la decoración albiceleste para ambientar.Con la misma "manija" viven el mundial en Córdoba Francisco Hernández Piotti y Santiago Roldán, junto a otros cuatro amigos, que iniciaron con esta idea cuando Argentina se consagró campeón de la Copa América en 2021, que vieron "juntos de principio a fin"."Nosotros veníamos medio desesperanzados y la verdad es que somos un poco críticos del sistema de fútbol. Pero de repente lexpresócontinuó: "Lo vivimos con tanta intensidad que de repenteFue ahí cuando surgió la idea deun dideado por ellos pero coproducido y protagonizado por los seis integrantes del "Templo" en la Punilla cordobesa., explicaron, se debe a que el de Qatar podría ser, según sus propias declaraciones,Ambos grupos de amigos coincidieron en que, más allá de compartir el mundial entre amigos,En una casaquinta de San Isidro, en provincia de Buenos Aires,"Siempre nos caracterizó mucho la unión por la selección., expresó a Télamuno de los integrantes.Desde que empieza hasta que termina, cada jornada mundialista se vive en cada una de las casas con especial entusiasmo y, pese a que algunos tienen que trabajar remoto o ir presencial, intentan estar prendidos en cada partido que se juega.Y así fue, especialmente, duranteel martes pasado, que, en unaacorde a la ocasión.La vigilia de la noche del lunes previo al debut, admitió Joaquín, no fue nada fácil, porque entre "los nervios y la manija" resultó una odisea lograr conciliar el sueño., pero tras la derrota frente a Arabia Saudita, el grupo decidió que ", dijo Joaquín."En el debut no se dio el resultado que queríamos pero estamos seguros que el sábado nos va a ir bien. Estamos con ganas de que llegue, con ganas de que la selección gane", se entusiasmaron Nicolás y Franco, de la "Casa del Mundial", que este sábado se prepara para un nuevo partido de la selección con un menú "indiscutido": picada y "un buen asado", al que están invitados familiares y parejas.Por su parte, desde Córdoba Santiago y Francisco aseguraron que como hinchas la derrota fue "durísima"."Veníamos depositando muchas expectativas, como todo el mundo, y de repente esto fue un mazazo", expresaron ambos y concluyeron: "Ahora estamos tranquilos, no nos aceleramos tanto, pero depositamos toda la fe en ellos".