México, un destino turístico soñado. / Foto: Wikipedia.

México no se llama México

La pirámide más grande del mundo

De fondo, la pirámide de Cholula. / Foto: AFP

Yucatán se llama así por un malentendido

El país de habla hispana con más habitantes… pero el 10 por ciento no habla español

Un diez por ciento de su población no habla español. / Foto: Wikipedia.

La mayor tasa de obesidad, detrás de los Estados Unidos

Chocolate made in México

El chocolate tiene su origen en los cultivos de cacao de los pueblos originarios. / Foto: Wikipedia.

El mayor productor de plata

Celebran la vida junto a sus muertos

Yucatán, un nombre surgido de una falta de entendimiento. / Foto: Wikipedia.

Una capital que se hunde

El gran amigo del norte

Su nombre es Estados Unidos Mexicanos. Como Estados Unidos de América. Se debe a su forma de gobierno federal, con gran autonomía de los estados (32, menos que los 50 de EEUU). Se recomienda la grafía con equis y no con jota (México y no Méjico) aunque la pronunciación sea igual a una jota., formada por tres conceptos: Meztli (luna), xictli (ombligo) y co (hace referencia a un lugar). Por lo tanto,No está en Egipto -que goza de mejor prensa- sino. Comenzó a ser construida cerca del 200 antes de Cristo, aunque su finalización demoró entre 500 y 1000 años. Se trata del templo de Chiconaquiahuitl (el dios de las nueve lluvias), aunque se le dice simplemente la pirámide de Cholula. Varias culturas prehispánicas fueron imprimiendo su sello en el edificio. Lo curioso es que la pirámide había sido abandonada por los toltecas en el 1300, 200 años antes que llegaran los españoles, en el 1519.La península de Yucatán es el principal destino turístico de México. Se encuentra la Riviera Maya y Cancún.. Los colonos españoles pensaron que ese era el nombre del lugar, y así quedó.. Con más de 130 millones de habitantes (sin contar otros 12 millones radicados en el extranjero, buena parte en EEUU), es el país hispanoparlante más habitado. Lo curioso es que solo un 90 por ciento de los mexicanos habla español. El otro 10 por ciento se reparte entre las 68 lenguas nativas y en las 364 variantes lingüísticas reconocidas.Solo lo supera su vecino del norte, en cuando al ranking de sobrepeso.. En esta cuestión no solo interviene la fascinación por el picante, sino también por la bebida cola más famosa del mundo, la que se consume industrialmente. El vaso medio lleno: la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Enchiladas, burritos, tacos, frijoles y maíz en todas sus formas son los protagonistas.. En esa época le daban mucho valor, tanto que usaban el fruto como moneda. También empezaron a preparar el cacao como bebida, y se ganó el apodo de “bebida de los dioses”. De hecho, la palabra chocolate significa agua amarga (xócoc significa amargo, y atl es agua).El sueño de todo conquistador español: se trata del mayor productor mundial, con cerca de 6 toneladas anuales.Argentina también tuvo su gran producción en la cuenca del Potosí (ubicada en el norte y en parte del actual territorio boliviano), hasta que la codicia del conquistador la agotó. Como es obvio, plata en latín es argentum, que derivó en Argentina.La festividad más popular es, que empieza el 31 de octubre y se alarga durante tres días.Incluso hay desfiles y música en las calles. Nada de solemnidad o lágrimas. Hasta son comunes las calaveras de colores. Todo eso puede verse en la película Coco, aunque lo más probable es que se termine llorando…. La causa es la extracción de agua del lago sobre el cual está ubicada. Podría ser preocupante, tomando en cuenta que viven casi 22 millones de habitantes en su área metropolitana. Pero no habría razones, ya que se encuentra a 2240 metros sobre el nivel del mar.Aunque México haya perdido a manos de los Estados Unidos nada menos que el 55 por ciento de su territorio, incluyendo los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, las mayores partes de Arizona y Colorado, y partes de las actuales Oklahoma, Kansas, y Wyoming, hoy puede afirmarse que las relaciones son más que cordiales. De hecho,Y cabe acotar que, más allá de restricciones y muros, la frontera entre ambos países es la más atravesada del mundo.