"Estamos llevando un plan de infraestructura penitenciaria como no hubo nunca en 200 años"

Kicillof dijo que con la construcción de nuevas plazas penitenciarias se busca bajar la reincidencia

Alak y Kicillof se saludan tras el anuncio de la construcción de nuevas plazas carcelarias para bajar la reincidencia.

Hoy junto al gobernador @Kicillofok y el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodriguez, anunciamos el inicio de cuatro grandes unidades penitenciarias en Florencio Varela, Moreno, Mercedes y Melchor Romero. pic.twitter.com/TLtZGtjQl4 — Julio Alak (@Julio_Alak) November 25, 2022

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,y manifestó que tiene el objetivo de "bajar la reincidencia" una vez que los internos recuperan la libertad., dijo el mandatario bonaerense durante un acto que se realizó el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y al secretario de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodríguez.Así, se anunció la puesta en marcha de las obras deEn el marco de este plan de infraestructura,en Almirante Brown, Berazategui, Lomas de Zamora, La Matanza, La Plata, Escobar y Merlo."Asumimos con enormes deudas de salud, educación y seguridad, con obras interrumpidas y abandonadas. En definitiva, eran deudas con el pueblo de la provincia. Había una huelga de 16 mil internos porque habían dejado de pagarles a los proveedores de comida y remedios., rememoró Kicillof.Luego, destacó quepero percibía "un problema estructural de gravedad" porque se registraba "un total de 52 mil privados de la libertad y lugar para alojar a 24 mil", lo que se produjo una situación de hacinamiento."El propio Poder Judicial dijo que era una crisis humanitaria.. En el gobierno anterior hubo incremento de la población carcelaria: 16 mil nuevos privados de la libertad, pero ese aumento no estuvo acompañado por inversiones para crear más plazas ya que sólo se construyeron mil. Fue una política desastrosa", consideró.En ese sentido, aseveró que"Me tienen podrido con eso de que soltamos presos. Cansan con esas mentiras,aseveró Kicillof, quien, no obstante, puso de relieve que "sí tenemos la obligación de darles alojamiento"."Cuando no se trabaja para que se pague la pena en condiciones dignas,Las cárceles no son para tortura y tormento sino para cumplir la pena y reinsertase", remarcó Kicillof, quien destacó la necesidad de "terminar con las condiciones infrahumanas por las que se transita en nuestras cárceles".Sostuvo que ello "requería una gran inversión y una solución de fondo" y planteó queAsumimos y había 46 por ciento de reincidencia. La mitad volvían a cometer delitos al ser liberados", indicó.El mandatario recalcó que el plan cuenta con distintas etapas:la segunda, que consiste en la creación de dos grandes unidades y 5 alcaldías con 4.100 nuevas plazas.De ese modo,, con cuatro grandes unidades y siete alcaldías.En su discurso, Kicillof prosiguió:Son celdas de alojamiento transitorio pero, como no hay lugar para el traslado, se quedan", y analizó que "no sólo ocurren fugas sino que además la policía se termina ocupando de algo que no corresponde"."Cuando Cristina dijo ‘hablemos en serio de seguridad’, tiene que ver son estas cosas:No como hace la derecha", manifestó el gobernador y recordó que María Eugenia Vidal, en cuatro años de gestión sólo construyó mil plazas."Estas medidasQue transiten por su condena y cuando salgan no delincan de nuevo y no vuelvan a la cárcel. No queremos que las cárceles sean universidades del crimen sino que sean lugares con preparación para cuando salgan", concluyó.En tanto, el ministro de Justicia,una vez que los privados de la libertad recuperen la libertad, que se busca “evitar que los presos estén detenidos en comisarías” y que el fin último es “mejorar la ciudadanía pública.A su turno, Carlos Rodríguez, el secretario de obras públicas de la Nación, manifestó durante el acto que el plan de obras se llevó adelante