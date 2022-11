Desabastecimiento y suba de precios en Chile por el paro de camioneros

El quinto día de paro de los camioneros chilenos complica la provisión de alimentos y hace subir los precios / Foto: AFP

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, Cristián Allendes,, que ingresó en su quinto día , y anticipó "medidas drásticas" contra ellos de no deponer la medida de fuerza, entre las que destacan atrasos en los pagos.Tras reunirse en La Moneda con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el titular de la SNA, que reúne a gran parte de productores y empresarios del sector agropecuario, expresó que"Si no terminan hoy (por el viernes) con este paro, nosotros, que somos los que le damos su salario,, porque no puede ser que un sector complique tanto a todo el sector productivo”, declaró Allendes.Las medidas van enfocadas a los pagos,y todo el sistema establecido.“Si ellos no nos dan el servicio que necesitamos,dijo el presidente de la SNA.“Nosotros somos los que le damos trabajo a ellos, toda la cadena productiva y, afirmó Allendes, y agregó que si bien no comparten la movilización por el alza del combustible, uno de los reclamos de los camioneros, sí se solidarizan por la demanda de más seguridad.En noviembre comienza la exportación de frutas en una época del año muy importante para los productores,de no terminar la movilización de los trabajadores.Chile exporta alrededor de 5.000 contenedores de frutas a la semana,situación que se ha visto fuertemente interrumpida por el bloqueo de rutas realizado por el paro de camioneros, además del desabastecimiento de distintas localidades del país, principalmente la zona norte.“Si hay desabastecimiento ustedes saben lo que pasa, si hay poca oferta y la demanda es la misma,alertó el presidente de la SNA.Allendes valoró el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno para dar término al paro en soluciones quey agregó que como “productores” se han hecho responsables por el alza de los combustibles de los transportistas, motivo por el cual no justifican la medida de fuerza.El paro, decretado por camioneros de la confederación chilena Fuerza del Norte,pese a crecientes presiones del Gobierno del presidente Gabriel Boric.El miércoles último, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó queque están afectando el normal funcionamiento del país.La aplicación de la normativa,busca desbloquear las rutas del país afectadas por el paro.