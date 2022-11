Distintas personalidades locales y del mundo recordaron a "Diego", a dos años de su fallecimiento

Foto: Claudio Fanchi

A dos años de su fallecimiento, recordamos a Diego con amor y cariño.



1960 - ♾#DiegoEterno pic.twitter.com/zxBWnoTTSx — Casa Rosada (@CasaRosada) November 25, 2022

Hoy el mundo vive el Mundial de Fútbol con una gran ausencia, ya son 2 años desde que despedimos al gran Diego Armando Maradona, aún así, estamos seguros de que desde la eternidad nos acompaña y celebra cada gol. ¡Por siempre con nosotros, amigo! pic.twitter.com/T0sh8bgwVp — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 25, 2022

Dos años sin Diego Maradona🇦🇷. Por siempre en el recuerdo...#DiegoEterno 🔟♾ pic.twitter.com/1y0tOuH2lC — FIFA.com en español (@fifacom_es) November 25, 2022

Diego Maradona: de Fiorito, argentino y peronista.



Siempre extrañándote. ♾️ pic.twitter.com/A8oNQAiLUH — La Cámpora (@la_campora) November 25, 2022

La Casa de Gobierno, ministros y funcionarios, la organización La Cámpora y personalidades del fútbol y la política a nivel mundial recordaron y homenajearon al astro argentino Diego Armando Maradona en el segundo aniversario de su muerte.A través de su cuenta de Twitter, la Casa Rosada recordó a Diego con música e imágenes de personas en distintas situaciones de su vida compaginadas con cortes de videos sobre su trayectoria estrictamente deportiva.En el mismo sentido se expresó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien posteó: "A dos años de su paso a la inmortalidad, quiero rendir mi más profundo homenaje a quien llevó la celeste y blanca a lo más alto, dentro y fuera de la cancha. Diego, te extrañamos mucho"."Vivir es extrañarte", le dedicó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; "el ausente más presente", lo definió la Liga Profesional de Fútbol (LPF); "siempre te amaremos, gracias infinitas", lo recordó el exfutbolista Juan Pablo Sorin.Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, también se sumó al recuerdo del mejor jugador del mundo.En un video, con una canción del cantante francés Manu Chao, Maduro difundió en la red social un audio del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, diciendo: "Diego Maradona está inscripto en esa legión de hombres, hombres y mujeres que luchamos por la vida, que luchamos por la igualdad y la justicia social".Por su parte, la organización La Cámpora difundió un video en homenaje a Maradona, a través de su cuenta de Twitter, @LaCampora.En su posteo, la dirigencia de La Cámpora difundió un video con imágenes de "Diego" desde su niñez hasta sus últimos días, con la voz en off de Maradona diciendo distintas frases: "Quiero que me recuerden como el que le hizo el gol a los ingleses. El Peronismo maradoniano está más vivo que nunca. Le doy gracias a la vida y gracias a la pelota", entre otras.Además, el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino; su par de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, y el titular de la AFA, Claudio Tapia, se reunieron este viernes en Doha para homenajear a Diego Armando Maradona , a dos años de su muerte.Las máximas autoridades del fútbol mundial, sudamericano y argentino encabezaron un acto del que participaron numerosas personalidades del fútbol, entre ellas los campeones de 1978 y 1986, en un espacio de la Conmebol montado en la exclusiva zona de Msheireb de la capital qatarí.Participaron los argentinos Mario Kempes, Alberto Tarantini, Daniel Bertoni, Ubaldo Fillol, Julio Ricardo Villa, Omar Larrosa, Nery Pumpido, Ricardo Giusti, Ricardo Bochini, Carlos Tapia, Sergio Batista, Oscar Ruggeri, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga, todos ex compañeros de Diego en la Selección Argentina.También se hicieron presentes el exDT de la Argentina José Pekerman; el vicepresidente del Inter de Italia, Javier Zanetti; el actual entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y la leyenda del Barcelona, el búlgaro Hristo Stoichkov, amigo del astro argentino.La ceremonia a cielo abierto, presenciada por la prensa internacional y fanáticos de diversas nacionalidades, comenzó con la proyección de imágenes sobre su carrera, continuó con discursos de dirigentes y exjugadores y finalizó con el célebre relato de Víctor Hugo Morales en el Gol del Siglo, marcado a Inglaterra en los cuartos de final de México '86.Finalmente, y en la conferencia de prensa que dieron antes del partido de mañana contra México por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar, tanto el DT, Lionel Scaloni, como el delantero Lautaro Martínez recordaron al "10"., expresó el entrenador."Tenemos muy presentes a Diego. Lo recordamos de la mejor manera, es un día triste para todos. Ojalá que mañana le podamos dar una alegría", cerró Lautaro.