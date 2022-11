Martino: " El futuro de Argentina y México depende de lo que suceda este sábado"

Foto: Fernando Gens, enviado especial.

"Diego nos dio mucha felicidad" Martino, excompañero de Maradona en Newell's, valoró las "alegrías" dadas por el astro al pueblo argentino, en la previa del partido de este sábado contra el seleccionado nacional, por la segunda fecha del grupo C de Qatar 2022.



"Diego nos dio mucha felicidad, a todos", destacó el "Tata" en la rueda de prensa.



"Hoy con los muchachos del cuerpo técnico hablábamos de dónde estábamos todos el día que falleció. Nos acordamos el instante exacto", explicó.



Martino compartió un pequeño trayecto de su carrera como futbolista con Maradona durante su paso por Newell's Old Boys en 1993, en el regreso al fútbol argentino.



"La tristeza es permanente por no tenerlo. Él es muy importante para todos", afirmó.

El rosarino Gerardo "Tata" Martino, entrenador del seleccionado de México, afirmó este viernes que el futuro de ellos y de Argentina "dependerá mucho" del resultado del partido de este sábado, por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar., aseguró en conferencia de prensa."Nosotros trataremos de imponer nuestras ideas. Debemos pensar que, con un rival tan fuerte, puede darse que no podamos imponerlas", subrayó el exDT de Newell's Old Boys y Barcelona, entre otros clubes, y también del seleccionado de Paraguay y el de la Argentina.Además, Martino, que estuvo al frente del seleccionado argentino entre 2015 y 2016, analizó que la Argentina dejó de jugar de "contra" para hacerse "protagonista" en los partidos."Buscaremos que gane México, yo sé dónde nací, puedo decir el lugar, las características de mi ciudad, del sanatorio en el que nací, pero trabajo para México y quiero ganarlo al partido", apuntó ante una consulta de la prensa azteca., sentenció Martino.El partido entre México y Argentina se jugará este sábado desde las 16, mientras que los otros dos integrantes del grupo, Polonia y Arabia Saudita, se medirán a partir de las 10.