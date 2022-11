El acuerdo con Brasil permitirá importar energía a "precios competitivos"

Sobre el acuerdo, Royon señaló que se buscará “profundizar la integración energética con Brasil”.

Acuerdos con otros países

La, destacó este viernes que la extensión del entendimiento de intercambio energético firmada con Brasil permitirá importar energía durante el próximo invierno a "precios competitivos", hasta que el Gasoducto Néstor Kirchner esté concluido.El acuerdo ", va a necesitar importaciones de energía a precios competitivos”, enfatizó Royon este viernes a la mañana en diálogo con Télam Radio.Los gobiernos de Argentina y Brasil suscribieron este jueves una extensión hasta el 31 de diciembre de 2025 del Memorándum de Intercambio de Energía, que tendrá como principal innovación la implementación de un sistema bilateral de pagos en monedas locales, a la vez que propugna la profundización de la integración energética."En este acuerdo se prevén intercambios comerciales, intercambios de emergencia e intercambios no valorizados de oportunidad, no comerciales y con devolución", precisó RoyonEl acuerdo, que fija las modalidades de intercambio en materia de electricidad, le permitirá a la Argentina abastecerse en época invernal desde Brasil y reducir las necesidades de importación de combustibles líquidos para generación.“Esto es importante para la Argentina porque nos permite empezar a trabajar en alternativas de intercambios firmes de energía, o sea no interrumpibles para el invierno de 2023", explicó.A su vez, laa que "se puede devolver (el pago) en energía en otra época del año".La funcionaria recordó que, además del acuerdo con Brasil, hace dos semanas se logró unmediante el cual se acordó la reactivación de los intercambios bidireccionales de energía entre ambos países a través de la línea de interconexión eléctrica InterAndes.De esta forma, la Argentina podrá importar hasta 80 megavatios (MW) de generación de energías provenientes de centrales solares desde Chile, mientras que durante la noche se podrán exportar al vecino país hasta 200MW de fuente de generación térmica a partir de gas natural.Royon anticipó este viernes, asimismo, que el Gobierno se encuentrapara arribar a un acuerdo similar.En tanto, hacia el futuro, señaló que se buscará “”, siendo el país vecino un “mercado para el gas argentino”.Por último, Royon resaltó la realización de este tipo de acuerdos ya que, en el invierno pasado, permitieron incluso "devolver barcos de Gas Natural Licuado (GNL)".La secretaria de Energía afirmó que Argentina "importó 3.741 gigavatios por hora (GW)", el cual señaló que "es un precio muy competitivo en el contexto actual de los precios de la energía".Esto –destacó- le permitió un ahorro al país de "casi US$ 800 millones".