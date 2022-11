Pekerman: "Argentina llegó con un prestigio que supo ganarse "

El ex dt de la selección Pekerman. / Foto: AFP.

El ex director técnico del seleccionado argentino José Pekerman aconsejó "tener fe" en el equipo nacional que este sábado se jugará su futuro en el Mundial de Qatar ante México, luego de perder con Arabia Saudita en la primera fecha del Grupo C.El actual entrenador de Venezuela recordó que el campeón de América arribó a esta Copa del Mundo con "un prestigio bien ganado" y confió en que pueda "tener revencha" en el siguiente partido."En Argentina siempre hay que tener fe, es un gran equipo y tiene un cuerpo técnico que ha hecho un gran trabajo", elogió Pekerman, de 73 años, en diálogo con Télam en Doha."Si llegó hasta acá es por lo que hizo, con un invicto impresionante (36 partidos). Lamentablemente le tocó perderlo pero la consideración del equipo no cambia. Todos sabemos que en el fútbol hay revancha y la oportunidad es en el próximo partido", tranquilizó.El entrenador aceptó que la caída ante Arabia Saudita "fue una sorpresa total", pero demuestra que "los equipos asiáticos han crecido muchísimo y están en condiciones de hacer grandes partidos"."Argentina llegó con un prestigio que supo ganarse y eso no va a cambiar por un resultado. Estamos en el inicio de un Mundial, una competencia que genera gran expectativa durante mucho tiempo, y cada partido provoca mucho estrés", entendió acerca de los sucedido el martes pasado.Pekerman fue tres veces campeón del mundo sub 20 con Argentina (1995, 1997 y 2001) y dirigió el seleccionado mayor en Alemania 2006, del que se despidió tras caer por penales con el anfitrión en los cuartos de final.El DT participó este viernes del homenaje a Diego Maradona en el segundo aniversario de su muerte, que se llevó a cabo en el espacio de la Conmebol, montado en la exlcusiva zona Mshreireb de la capital qatarí.