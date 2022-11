"No nos quedan más balas", admitió el DT alemán Hansi Flick

Flick se juega todo frente a España. / Foto: TW@DFB_Team.

El entrenador del seleccionado alemán, Hansi Flick, admitió este viernes que tras la sorpresiva derrota sufrida en el debut ante Japón (2-1) en la Copa del Mundo a su equipo "no le quedan más balas", en una clara alusión a que jugarán sin margen de error ante España."Hemos analizando el desarrollo del partido y en los primeros 70 minutos hicimos muchas cosas positivas, pero si entras al detalle, hay que mejorar. No nos quedan más balas. La bala que se podía malgastar la malgastamos ante Japón" dijo el exentrenador del Bayern Munich.Alemania debutó el miércoles pasado en el Grupo E perdiendo ante Japón por 2 a 1, luego de estar en ventaja por 1 a 0 y jugando a gran nivel, creando muchas situaciones de gol."Esto sigue ante España el domingo próximo y tenemos que mostrar carácter. Tenemos calidad, hay que lograr que cada jugador extraiga el máximo potencial de su juego. Hay que ganar para poder gozar una última oportunidad en la fecha final ante Costa Rica", apuntó Flick.Cuestionado por los fallos en ataque, el técnico alemán comentó que "en la delantera necesitas a todos, pero también en la defensa" y se lamentó de no haber sabido cerrar el partido contra los nipones cuando ganaban 1-0.