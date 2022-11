Castillo renovará su gabinete tras la renuncia del primer ministro

El presidente peruano formará su quinto Gabinete mientras enfrenta un posible nuevo pedido de destitución del Congreso / Foto: Twitter.

El voto de confianza

Ratificación del Congreso

El ahora exprimer ministro Torres dejó su cargo tras un fuerte cruce con la bancada de derecha del Congreso / Foto: AFP

En un sorpresivo mensaje al país que pronunció al filo de la medianoche del jueves,tras aceptar la renuncia de su primer ministro, Aníbal Torres, causada por una nueva pugna con el Congreso., dijo Castillo en su mensaje transmitido desde Palacio de Gobierno por la televisora estatal.La renuncia de Torres se produjo en medio deHoras antes de que se anunciara la renuncia, el jefe del Congreso, José Williams, había anunciado queplanteada por el renunciante primer ministro hace una semana.El responsable del Parlamento alegó que la decisión se tomó"por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema", según la ley, reflejaron las agencias de noticias AFP y Europa Press.El gobierno recurrió a la figura del voto de confianzasin pasar por el filtro del Congreso.Torres, un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero,Castillo quiere promover una consulta sobre la Asamblea ConstituyenteEl renunciantedesde que Castillo asumió el poder hace 16 meses.El presidente peruano deberá nombraren momentos que enfrenta seis investigaciones de la fiscalía por supuesta corrupción y colusión.Es tradición en Perúquien es el encargado de la coordinación entre los miembros del gabinete y de llevar las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes del Estado.El nuevo jefe de gabinetea partir del día de su designación.En caso de que el Congreso niegue el voto de confianza al nuevo gabinete,de acuerdo con la Constitución de Perú."El presidente lo ha dicho en su mensaje a la nación: quey sobre esa base habrá un nuevo premier o una nueva premier", dijo a la radio RPP el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, habitual vocero del gobierno.Esta aclaración abre las puertas a una interpretación pues el Congreso ha dicho que no le ha negado la confianza a Torres, razón por la cual no se debatió en el pleno.Torres acompañó a Castillo desde su época de candidato a la presidencia ycargo que desempeñó hasta febrero.Además del cerco judicial,, y cuenta una desaprobación de 66% según los sondeos.Esa creciente tensión llevó a Castilloy pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana.y se reunió con autoridades y opositores para tomar el pulso a la pugna entre poderes.La nueva crisis política estallaa quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo.Castillo, en el poder desde julio de 2021,Alega, además, que no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.