Infantino, Domínguez y Tapia recordaron a Maradona en el segundo aniversario de su muerte

La ceremonia fue presenciada por la prensa internacional y fanáticos de diversas nacionalidades. Foto Maximiliano Luna

Foto Maximiliano Luna

Héctor Enrique fue campeón con Maradona en México 1986. Foto Maximiliano Luna

Foto Maximiliano Luna

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el titular de la AFA, Claudio Tapia, encabezaron el homenaje. Foto Maximiliano Luna

Jorge Valdano fue campeón junto a Maradona en México 86. Foto Maximiliano Luna

Campeones mundiales de 1978 y 1986 recordaron a Maradona. Foto Maximiliano Luna

Alberto Tarantini, campeón mundial en 1978. Foto Maximiliano Luna

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino; su par de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez y el titular de la AFA, Claudio Tapia, se reunieron este viernes en Doha para homenajear al astro argentino Diego Armando Maradona en el segundo aniversario de su muerte.Las máximas autoridades del fútbol mundial, sudamericano y argentino encabezaron un acto del que participaron numerosas personalidades del fútbol, entre ellas los campeones de 1978 y 1986, en un espacio de la Conmebol montado en la exclusiva zona de Msheireb de la capital qatarí.Participaron los argentinos Mario Kempes, Alberto Tarantini, Daniel Bertoni, Ubaldo Fillol, Julio Ricardo Villa, Omar Larrosa, Nery Pumpido, Ricardo Giusti, Ricardo Bochini, Carlos Tapia, Héctor Enrique, Sergio Batista, Oscar Ruggeri, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga, todos ex compañeros de Diego en la Selección Argentina.También se hicieron presentes el ex DT de Argentina José Pekerman; el actual entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y la leyenda del Barcelona, el búlgaro Hristo Stoichkov, amigo del astro argentino.La ceremonia a cielo abierto, presenciada por la prensa internacional y fanáticos de diversas nacionalidades, comenzó con la proyección de imágenes sobre su carrera, continuó con discursos de dirigentes y ex jugadores y finalizó con el célebre relato de Víctor Hugo Morales en el Gol del Siglo, marcado a Inglaterra en los cuartos de final de México '86.