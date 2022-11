Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

Código Qatar.

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE

Al palo.

Acá Estamos

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

MUNDIAL QATAR 2022

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

Desatados

Dee Jay Time

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE

En clave.

MUNDIAL QATAR 2022

LUNES 28 DE NOVIEMBRE

La Encrucijada.

MUNDIAL QATAR 2022

MARTES 29 DE NOVIEMBRE

MUNDIAL QATAR 2022

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE

MUNDIAL QATAR 2022

Pakapaka - Inventar

DESTACADOS PAKAPAKA



ENCUENTRO CONSEJO INVENTAR PAKAPAKA 2022

El jueves 24 y viernes 25 de noviembre, los veintiún chicos y chicas de todas las regiones que lo integran, se reunirán en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre otras actividades, los chicos y chicas del Consejo pintarán un mural, visitarán el Centro Cultural Kirchner y la Casa Rosada.



INVENTAR PAKAPAKA PREGUNTA. Episodios estreno



Jueves 24. Mara Gómez: Primera futbolista trans autorizada a jugar en la Primera División de Argentina. El 7 de diciembre de 2020, debutó como jugadora de Villa San Carlos y se convirtió en la primera futbolista trans autorizada a jugar en la Primera División de Argentina. A los 24 años, su nombre ya hizo historia; desde mitad del 2021, es parte del equipo de fútbol femenino del club Estudiantes de La Plata. Mara tiene su DNI con cambio de género y el año pasado se recibió de enfermera. Ahora sueña con jugar en la selección argentina.



Todos los jueves, en la pantalla de la señal y en YouTube, a las 20:30. Repite los sábados a las 21:30



Inventar Pakapaka pregunta, presenta una serie de entrevistas a distintas personalidades realizadas exclusivamente por niños y niñas. En esta temporada todos los entrevistados y entrevistadas están relacionados/as desde distintas aristas con la temática de la identidad.

Pakapaka - Inventar

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.EscuchaloCreado en 2019 bajo la dirección de Aníbal Glüzmann tiene como objetivo interpretar repertorio del nutrido ENTRAMADO MUSICAL LATINOAMERICANO a partir de la música popular argentina con arreglos especialmente realizados para el mismo.En el Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada libre y gratuita.La periodista Belén Valenzuela, con un bastón de selfie y una cámara en su extremo, transita por festivales, eventos culturales, reuniones deportivas y acontecimientos sociales que se desarrollan en la región.Con la conducción de Coco Sily y Carla Conte y la participación especial de Diego Golombek. Recibirán a Gabriel ‘Puma’ Goity para hablar de su labor profesional como actor y su último papel en la serie “El Encargado” junto a Guillermo Francella. Además, participa en un sketch junto a Coco y prueba su suerte con el juego de ‘Puntería de Mente’.Este programa escucharemos todos los nocturnos que Chopin no realizó pero que hicieron otros: Gabriel Fauré, John Field, Lili Boulanger, entre otros. Exploraremos el origen de los nocturnos y su desarrollo a través de la historia de la música. Será una emisión para escuchar bajo la luna llena.También tendremos a Gabriela Bernasconi, pianista, compositora y docente argentina, como invitada.Conducción: Luciano Grinberg22:30. ACÁ ESTAMOS. Capítulo Estreno.Tercer episodio de la serie que documenta relatos en primera persona de mujeres y hombres que recuperaron su identidad. Están dedicado a Sabrina Valenzuela Negra y Pablo Gaona.Sabrina Valenzuela Negro y Pablo Gaona Miranda hablan de la familia que busca y encuentra. Lo que hay detrás de las Abuelas, familias que buscan y algunas que tienen la suerte de encontrar. La importancia del Archivo Biográfico Familiar como herramienta de restitución, de la comunicación de Abuelas, de la familia que encontraron. El vínculo con sus familias y, en el caso de Sabrina, la búsqueda que sigue hasta encontrar a su hermano mellizo.Con la conducción de Viviana Vila y Federico Yáñez, y un panel integrado por Luana Múñoz (jugadora de Racing y la Selección Nacional), Hernán Villar, Bárbara Roskin y el exfutbolista Ricky Álvarez. Código Qatar se ocupará del análisis de todo lo sucedido en la jornada mundialista. Cobertura de los eventos desde adentro, entrevistas, color, invitados y mucho más.El primer y único programa dedicado exclusivamente a la historia y a la carrera del máximo ídolo del fútbol mundial en la actualidad: Lionel Messi. Mundo Leo dice presente acompañando al ídolo y a la Selección Argentina que tiene a Messi como su máximo referente y capitán buscando el ansiado título en Qatar 2022.En esta 10° temporada, los informes diarios contarán con la conducción de Rama Pantorotto y la colaboración de periodistas destacados como Romina Sacher, Daniel Arcucci y exfutbolistas como Maxi Rodríguez.Tanto por la pantalla como por las plataformas digitales: deportv.gob.ar, YouTube, Facebook Live y Contar.También lo podés ver de lunes a viernes a las 0.00 por Televisión Pública.Desde el recordado “Un Estate Italiana” hasta el “Waka waka” de Shakira y el más reciente “Hayya hayya” de Qatar 2022, la música y el fútbol permanecen unidos. Canciones oficiales, y no oficiales que se crearon para apoyar a una selección, se convirtieron en símbolo del gran evento deportivo. ¿Pero cuál es el origen de esta tradición que se remonta al Mundial de Fútbol de Chile en 1962?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital yEl Informe Rattenbach. Antes de abandonar el gobierno, los militares ordenan investigar la actuación de las Fuerzas Armadas en la guerra de Malvinas. Benjamín Rattenbach es el encargado de elaborar un informe. En él sugiere que el general Galtieri debería ser fusilado.Tema: Esto queda para siempre. los tatuajes.Por TWITCH. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo revelará los datos más sorprendentes sobre los tatuajes. Canal de Twitch Con Sandra Mihanovich. Entrevista en vivo a Pancho Figueroa, que recorre la historia de los Chalchaleros hasta llegar a la actualidad, en que comienza a despedirse de los escenarios.A dos años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el artista y dibujante Miguel Rep recuerda al ídolo popular junto a invitados especiales del deporte, la literatura, la música y la sociedad.Participan la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, la periodista deportiva y futbolista Ayelén Pujol, la jugadora y directora técnica de La Nuestra Fútbol Feminista Villa 31, Mónica Santino, el escritor y músico Alejandro Dolina, el periodista y escritor Daniel Dátola, y el escritor y guionista Pedro Saborido.Con la conducción de Coco Sily y Carla Conte y la participación especial de Diego Golombek. Reciben la visita de Toto’ Kirzner para hablar de su carrera, su labor en el ciclo Dos 20, su nuevo hobby como buzo profesional y para divertirse con humor junto a Carla, Coco, Diego y Osmar Amarilla.9.00. Homenaje a Maradona del Club Argentinos Jrs.13.30. Nacido para Molestar.14.30. Somos Futbolistas Maradona.14.45. El Retrovisor.20.30. Gracias Diego.Relata: Pablo Ladaga. Comenta: Miguel Osovi, con aportes de Sergio Goycochea.Relata: Pablo Giralt. Comenta Ángela Lerena, con aportes de Miguel Tití Fernández.Estos partidos también se podrán ver por DeporTVRelator: José Luis Romero. Comentarista: Lautaro GravanoRelator: Matías Canillan. Comentarista: Daniel CacioliTodos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Un nuevo resumen de Télam Radio con noticias vinculadas a la Copa del Mundo y a la Selección Argentina. En esta entrega, más información y testimonios de los protagonistas de la máxima cita del fútbol.Escuchalo en Spotify.En este episodio, Julián Fava reflexiona sobre un modo impensado de habitar lo real: la táctica y la estrategia del juego son formas, quizás, de la praxis filosófica.Ahora en Télam Digital y en Youtube (L) NACIONAL CLÁSICA 96.7( L)Lo bello y… donde los chicos tienen la voz y la palabra, Con Jéssica Fainsod.¿Qué es la belleza? Ser facha, una ventaja, una flor, un jardín con mariposas, mi perra, mis gatitos, la creación. “El Bueno El malo y El Feo”, de Ennio Morricone¸ “Diálogo de la bella y la bestia” del ballet; “Mi madre la oca”, de Maurice Ravel¸”El cisne”, de El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns¸ “Frágil Amor”, de Jorge Luján. Adivinanzas, poesía y chistes malos, siempre desde la voz y la palabra de los chicos y las chicas de Clásicos desatados.Relator: Javier Vicente. Comentarista: Néstor CentraRelatos: Natalia Maderna. Comentarios: Lautaro GravanoRelator: Jorge Arcapalo. Comentarista: Gustavo GerRelator: Víctor Hugo Morales. Comentarista: Alejandro Apo Santiago LuciaRelata: Pablo Ladaga. Comenta: Miguel Osovi.Este partido también se podrá ver por DeporTV.Relata: Pablo Giralt. Comentan. Matías Martin y Ángela Lerena. Con aportes de Sergio Goycochea, Miguel Tití Fernández y Sofía Martínez.Este sábado vas a poder vivir el especial con Hernán Cattaneo. Entrevista y música en vivo. Con Capo Ferraro y Mikki Lusardi. Escuchalo por Nacional Rock 93.7 y por YouTube.(Video).-Recientemente se lanzó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que detalla las políticas de nuestro país para limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y generar mecanismos de adaptación de los territorios, ecosistemas, comunidades vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Su contenido va en línea con los compromisos climáticos asumidos por Argentina en el plano nacional e internacional. Conoce te más en este nuevo episodio a cargo de Natalia Mazzei.Ahora en Télam Digital y en Youtube Televisión Pública presenta la actuación del grupo musical “Ciro y los Persas”, desde el Anfiteatro de Katara en la ciudad capital de Doha, con la conducción de Sergio Goycochea y Sofía Martínez.La fiesta argentina en Qatar se llevará a cabo en un escenario ubicado sobre la costa del Golfo Pérsico, próximo a la exclusiva zona de La Perla en Doha.Ciro y Los Persas, la banda de rock liderada por Andrés Ciro Martínez, ex vocalista de Los Piojos, será uno de los grupos de la cartelera artística argentina programada durante el primer Mundial en Medio Oriente.El recinto, con una capacidad aproximada de 5.000 personas, fue construido en 2008 bajo el concepto de un teatro griego clásico pero con características islámicas tradicionales.Los organizadores del evento artístico Fiesta Argentina en Qatar informaron que parte de la recaudación será donada a la organización humanitaria Open Arms.Conducción: Sebastián Masci.Relator: Ernesto Fernández. Comentarista: Gerardo Murúa.Relator: Hernán Kodakian. Comentarista: Diego Terenziani.Relator: Damián Zárate. Comentarista: Lautaro Gravano.Relator: Matías Canillán. Comentarista: Daniel Cacioli.Relata: Lola del Carril. Comenta: Ángela Lerena.Relata: Pablo Giralt. Comenta: Matías Martin, con aportes de Miguel Tití Fernández.Ambos partidos se podrán ver también por DeporTVCada lunes, con el odontólogo Lucas García Sánchez, analiza un consejo útil para tu salud bucal. En este episodio: La odontología deportivaAhora en Télam Digital y en Youtube Avanza el Plan Nacional de Medicina Nuclear en Formosa. La construcción del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Dr. Néstor Kirchner en la provincia de Formosa tiene como objetivo poner a disposición de la comunidad el diagnóstico temprano y el equipamiento para el tratamiento de patologías no transmisibles. Para conocer en detalle el desarrollo tecnológico de la entidad hablamos con su Gerente General, Lic. Martín Mutuberria.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y enLos títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en Youtube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Contar incorpora a su catálogo de producciones federales dos series web de 10 episodios, ganadoras de la Primera Edición (2017) del Concurso Federal de Series de Ficción Web del INCAA.Argentina, 2020/ Serie web de ficción/ Dirección: Nahuel Coutinho, Arón Lértora.La Encrucijada es un bar donde la vida de diez desconocidos llega a un punto de inflexión, en una misma noche. Historias de amor, venganza y odio. Ninguna de estas personas serán las mismas después.Argentina, 2017/ Serie web de ficción/ Dirección: Sebastián Crusat.Mariano quiere ser escritor, pero trabaja en un Centro Cultural a punto de cerrar. Como autor de policial negro, junto a sus particulares compañeros, descubrirá que el caos esconde un oscuro negociado.Relator: Jorge Arcapalo. Comentarista: Viviana VilaRelator: Jorge Godoy. Comentarista: Santiago LucíaRelata: Gustavo Kuffner. Comenta: Miguel Osovi, con el aporte de Miguel Tití Fernández.Quien siembra vientos, cosecha tempestades. En cuestión de orígenes, el refranero español tiene su gran competencia en la Biblia. El dicho de hoy viene de cuando Dios se enojó con Israel porque había caído en idolatrías, y les gritó: “Porque sembraron viento, torbellino segarán”.Relator: Eladio Arregui. Comentarista: Alejandro FabbriRelator: Jorge Arcapalo. Comentarista: Gustavo GerRelata: Gustavo Kuffner. Comenta: Miguel Osovi.Relata: Pablo Ladaga. Comenta: Matías Martin.Conduce Gillespi. Escuchalo por Nacional Rock 93.7 y por YouTube.Camino a Oriente de la mano de Dongya Liang.Ahora en Télam Digital y en Youtube: https://youtube.com/user/AudiovisualTelamRelator: Fabian Codevilla. Comentarista: Néstor CentraConexión Australia – Dinamarca: José Luís RomeroRelatos: Víctor Hugo Morales. Comentarios: Alejandro Apo/ Viviana VilaConexión México - Arabia Saudita: Matías CanillánRelata: Lola del Carril. Comenta: Miguel Osovi.Previa de Argentina. Con el equipo de Qatar y Gabriela Previtera desde Buenos Aires.Relata: Pablo Giralt. Comentan: Matías Martin y Ángela Lerena. Con aportes de Sergio Goycochea, Miguel Tití Fernández y Sofía Martínez.