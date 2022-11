Personalidades de la cultura, el periodismo y la política recibieron el premio Arturo Jauretche

Foto: Lara Sartor.

Una nueva edición del Premio a la Cultura Arturo Jauretche se realizó hoy en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en el predio de la exESMA de la ciudad de Buenos Aires, donde fueron galardonadas figuras del periodismo, la política y el arte en reconocimiento por su aporte "al pensamiento nacional y popular".Los premiados resaltaron las "ideas revolucionarias" del pensador nacional Arturo Jauretche, recordaron el reciente fallecimiento de la última presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini y destacaron la importancia de "ganar las elecciones" del año próximo.El galardón es promovido por el Instituto Superior "Dr. Arturo Jauretche", ubicado en el partido bonaerense de Merlo, y la edición número 19 comenzó a las 14 en el auditorio Orlando Gustavo Pascua del Museo Malvinas.Los galardonados fueron Carlos Ulanovsky en la categoría trayectoria, Susana Sanz (labor en defensa de los Derechos Humanos), Cynthia García (labor periodística), la agrupación Veteranos Unidos de Merlo (labor militante), Guillermo Fernández (labor musical e interpretativa), Javier Vicente (labor docente), Noemí Brenta (labor investigativa), Horacio del Prado (labor en radio), Fabián Felman (defensa de los derechos sindicales).Por su parte, la actriz Graciela Dufau (premiada por su labor artística) también fue distinguida pero no pudo participar del evento por "un problema personal", según confirmaron a Télam los organizadores del evento.El periodista y uno de los creadores de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), Carlos Ulanovsky, al subir al escenario reflexionó sobre lo que hubiera pensado Jauretche sobre el premio: "No te la vayas a creer pibe", bromeó.En esa línea, imaginó que si Jauretche "estuviera aquí, yo le agradecería lo mucho que me enseñaron sus libros y cuánto me aclararon sus ideas revolucionarias".En diálogo con Télam, remarcó que el autor estuvo "absolutamente anticipado a su tiempo" y resaltó "que en sus obras todos los temas son de una actualidad impresionante".A su vez, la activista peronista y directora de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina (RTA), Susana Sanz, destacó que desde su rol como abogada laboralista y su labor en el área de niñez trabajó para "construir una sociedad con mayor igualdad siempre dentro del movimiento nacional y popular de liberación de nuestro país"."Pongamos todas las fuerzas que tengamos para ganar las elecciones", exhortó.Sanz también se refirió a su militancia feminista y afirmó que "como mujer peronista, muchas hemos sido feministas y hemos peleado para lograr el lugar que deben tener las mujeres en la sociedad".En declaraciones a esta agencia, destacó que la defensa de los Derechos Humanos "es una lucha incorporada a todas mis luchas" y destacó a Hebe de Bonafini como "un símbolo, que como otras tantas luchadoras anónimas, han empoderado a este país con sus convicciones"."Estamos muy atravesados por el duelo que estamos haciendo por la muerte de Hebe", señaló la periodista Cynthia García.García, por otra parte, afirmó que para poder ganar las elecciones de 2023 "hay que tener mucha valentía, militancia y responsabilidad comunicacional" y advirtió que Argentina pasa por un momento donde se da "una pelea por la construcción de sentido".El encargado de abrir el evento, fue el director del Museo de Malvinas, Edgardo Esteban, que resaltó que desde su inauguración en 2015 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, "este lugar cambió el paradigma de lo que es Malvinas"."Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo, todos estamos de acuerdo que las Malvinas son argentinas", destacó.En tanto, en diálogo con Télam resaltó la "referencia importante" de Jauretche por la causa Malvinas "sobre el tema del imperialismo y de la injerencia de los británicos en este país", y destacó la entrega de uno de los galardones para la agrupación Veteranos Unidos de Merlo a 40 años de la guerra.Desde el escenario los integrantes de ese colectivo afirmaron que "nos llena de alegría que no nos premien por haber sido llevados por dictadores genocidas a una guerra sino por lo que hicimos a la vuelta del infierno".A su turno, el cantante Guillermo Fernández confió que "gracias al tango" presenció un almuerzo a sus 16 años con el expresidente Juan Domingo Perón, el que, dijo, le terminó generando "un enamoramiento" pese a sus ideas más cercanas a la izquierda en aquel entonces.Entre los presentes estuvo la presidenta de la agencia de noticias Télam, Bernarda Llorente, y el sobrino de Arturo Jauretche, Osvaldo Jauretche.El evento estuvo encabezado por el director del Instituto Superior "Dr. Arturo Jauretche", Marco Aurelio Roselli, y desde el escenario los organizadores destacaron que los premios tienen por objetivo "rendir un tributo de admiración y reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Patria que no se conformaron con ser meros reproductores de las ideas de las clases dominantes".Durante la premiación el artista Bruno Arias le dedicó la chacarera "Hermanos de Malvinas" a los veteranos presentes, y más tarde, Guillermo Fernández entonó un tango.Luego del evento, muchos de los presentes se dirigieron hacia Plaza de Mayo para participar del homenaje a Hebe de Bonafini.